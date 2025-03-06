Кто покупает эти конфеты? Эту сметану? Пенсионерка в шоке от цен

-Что вообще можно купить? Я подумала о конфетах, но кто их вообще покупает? Кто вообще может себе позволить купить конфеты за 13 евро?

Богатых людей мало, а большинство — либо с низким доходом, либо из среднего класса. А когда все-таки решишь купить конфеты, то они оказываются с червями и идут на свалку «Гетлини». Многие товары не попадают в корзины покупателей, а оказываются выброшенными, и поэтому магазины, чтобы вернуть недополученную рибыль, повышают на них цены.

«Эта женщина подтверждает мои слова — у людей просто нет денег, чтобы что-то купить», — отвечает Ингуна Гулбе, заведующая отделом агрорынка Института агроресурсов и экономики.

Тем не менее, она отмечает, что цены выросли не на все товары.

«Да, цена на сметану увеличилась, поскольку в мире наблюдается дефицит молочного жира, а сахар, наоборот, подешевел. На полках магазинов видно, что шоколадные конфеты стали гораздо дороже — цена на какао на мировом рынке значительно возросла за последний год», — объясняет Гулбе, добавляя, что в ближайшие месяцы не стоит ожидать значительного снижения цен.