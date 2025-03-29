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Кто пойдет на выборы в Рижскую думу? Новый участник гонки – партия «Стабильности»

Редакция PRESS 29 марта, 2025 14:02

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19 марта официально был дан старт подачи списков кандидатов от политических сил, которые поборются на предстоящих выборах в самоуправления. В этом плане особенно интересно, кто поборется за власть в Рижской думе? На данный момент желающих не очень много: "Центральная партия", "Прогрессивные" и в пятницу свои предвыборные списки подала партия "Стабильности!". Остальные партии пока не торопятся идти брать Ригу.

Почти 10 дней с момента, когда была разрешена подача списков кандидатов на выборы в самоуправления в Центральную избирательную комиссию (ЦИК), по Риге было почти ничего не известно. Своих кандидатов официально представили только две партии - "Центральная партия" и "Прогрессивные". И вот в пятницу, 28 марта, в предвыборную гонку включилась еще одна политическая сила - партия "Стабильности!".

Интересно, кого же рижанам предлагают выбирать на предстоящих выборах в самоуправления, назначенные на 7 июня? Рассмотрим лидеров списков и начнем с новичков в предвыборной гонке.

"Стабильности!"

Согласно данным ЦИК, лидером предвыборного списка от партии "Стабильности!" (1 номер) стал ее председатель Алексей Росликов. Ныне депутат Сейма и лидер парламентской фракции, ранее он уже представлял интересы рижан. Свою политическую карьеру он начал, избравшись в Рижскую думу, где занял пост главы комитета городского развития и руководил вопросами хозяйствования в столице. Позже основал партию "Стабильности!", которая на последних парламентских выборах получила 10 депутатских мандатов от избирателей.

Вторым номером в списке "Стабильности!" значится Валерий Петров, также бывший депутат Рижской думы, где представлял фракцию независимых депутатов пока Юрис Пуце, на тот момент министр охраны среды и регионального развития, не инициировал роспуск Рижской думы с внеочередными выборами. Валерий Петров вместе с Алексеем Росликовым стоял у истоков создания партии "Стабильности!".

За ними в списке следует боксер Майрис Бриедис. Трехкратный чемпион мира в тяжелом весе, за свою профессиональную карьеру Бриедис одержал 28 побед при трёх поражениях, а в августе прошлого года объявил об окончании своей спортивной карьеры. Пытаясь найти ответ на вопрос, есть ли жизнь за гранью большого спорта, Майрис решил заняться политикой. Он ранее уже попробовал свои силы на парламентских выборах, и теперь снова выходит на политический ринг, теперь уже на выборы в Рижскую думу.

Четвертым номером от "Стабильности!" стартует Андрей Козлов. Он впервые заявил о себе, когда шел на выборы в Европарламент от этой же партии под вторым номером в списке. Публицист и политический обозреватель представляет молодое поколение политиков.

Пятый в списке - Яков Плинер, ныне независимый депутат Рижской думы. Политик с богатым послужным списком, представляет интересы латвийцев с 1993 года - неоднократно был избран депутатом как рижского самоуправления, так и на парламентском уровне в Сейм.

"Прогрессивные"

В пятерку лидеров списка от партии прогрессивные вошли в основном депутаты Рижской думы нынешнего созыва, представляющие так называемую "Коалицию перемен". На первом месте Виестурс Клейнбергс, нынешний лидер фракции партии в Рижской думе, ранее он также претендовал на пост мэра после отставки с этого поста коллеги по партии Мартыньша Стакиса.

Второе место занимает еще один нынешний депутат самоуправления Алия Турлая. В публичном пространстве о ней почти ничего не говорят, кроме того, что она основатель общества развития Саркандаугавы, которое представляет интересы жителей района. На общественном фестивале LAMPA ее представили, как "девочку с Саркандаугавы".

На третьем месте в списке депутат Рижской думы Мартыньш Коссовичс, один из основателей партии "Прогрессивные". В свое время он прославился тем, что отказался от взятки в размере 2 миллионов евро в деле о концессионном тендере и контроле над частью домов, находящихся в управлении RNP. Суд по этому делу еще продолжается.

Четвертым номером идет Юстине Пантелеева, также депутат Рижской думы. Можно сказать, что она продолжает политическую династию по примеру своего отчима - Андрея Пантелеева. Ранее он представлял партию "Латвийский путь", а ныне, согласно публично доступным данным, член Латвийской Зеленой партии. В январе 2023 года Андрей Пантелеев занимал должность советника министра образования Анды Чакши. Сама Юстине известна своей деятельностью в молодежной организации "Protests", где занимала должность члена правления. В Рижской думе успела побыть заместителем председателя комиссии городского развития, а позже перешла на должность заместителя главы комиссии транспорта и сообщения.

На пятом месте в списке значится архитектор Марта Котелло. В рижской думе она не работает, но является председателем общества района Гризинькалнс.

"Партия Центра"

Настоящая "темная лошадка" на этих выборах - о лидерах списка этой политической силы практически ничего не известно. Первым номером выступает Юрий Журавлев, бизнесмен и совладелец валютно-обменной компании Marika, у которого в активе несколько созданных партий. На прошлых выборах в Рижскую думу был учредителем партии "Новое Согласие", а на выборах в Европаламент уже был вместе с "Партией Центра". Преодолеть проходной барьер ни первая, ни вторая политическая партия не смогли и теперь пробуют силы в новой предвыборной гонке.

Об остальных лидерах списка можно сказать только то, что указано в анкете в ЦИК. Судя по всему, они представляют разные слои общества. На втором месте Дайнис Грабовскис - руководитель строительных работ. За ним следует Нормунд Озолиньш - пенсионер. Четвертым в списке стартует Ирина Тианова - безработная. И наконец на пятом месте Вячеслав Брянкинс - охранник.

И тишина...

Остальные политические силы, в том числе те, что сейчас представляют правящую коалицию в столичном самоуправлении пока свои списки кандидатов не подали. Чего ждут? Неизвестно. Возможно, хотят до последнего сохранить их в тайне и удивить своих избирателей неожиданными и яркими личностями. А может быть в политике тоже проявляется демографический кризис - молодых политиков нет – или просто не могут найти людей, желающих занять кресло депутата Рижской думы? Так или иначе, время еще есть, политическим силам нужно подать документы в ЦИК до вечера 8 апреля. И тогда будет видно, кто еще претендует на то, чтобы представлять интересы рижан в самоуправлении.

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