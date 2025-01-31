Кто погиб в авиакатастрофе над Вашингтоном и что известно о ее причинах

Что произошло

Столкновение произошло около 21:00 по местному времени (около 2:00 по Гринвичу, около пяти утра по московскому времени). Самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines, выполнявший рейс 5342 из города Уичита (штат Канзас), подлетал к взлетно-посадочной полосе в национальном аэропорту имени Рейгана. В этот момент он столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk).

Пентагон сообщил, что вертолет вылетел с базы Форт-Бельвуар (штат Вирджиния). По данным военных, вертолет совершал тренировочный полет.

На борту самолета находились 64 человека — 60 пассажиров и четыре члена экипажа. В вертолете находились трое американских военнослужащих, заявила мэр Вашингтона Мюриэл Боузер, что подтвердил и анонимный представитель военных агентству Reuters.

Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме сказал, что выживших в авиакатастрофе нет. «Это час скорби для нашего народа», —сказал Трамп. В начале своего обращения он объявил минуту молчания в память о погибших. По его словам, США будут содействовать передаче останков погибших россиян на родину.

Спасательная операция началась сразу после крушения. Глава службы по чрезвычайным ситуациям округа Колумбия Джон Доннелли отмечает, что в воде очень холодно и темно.

«Дует ветер. В воде есть куски льда... И поскольку света не так много, приходится обыскивать каждый квадратный дюйм пространства», — сказал он. «Это очень сложные условия для [спасателей] при погружении», — добавил Доннелли.

По данным властей, полученным американским партнером Би-би-си CBS News, самолет развалился на несколько частей и сейчас находится под водой на глубине 1,5-2,4 м.

Телекомпания NBC сообщила со ссылкой источники, знакомые с ходом спасательной операции, что из воды достали 30 тел погибших. Глава пожарной службы округа Колумбия Джон Доннелли сообщил, что спасатели извлекли из реки 27 тел из самолета и одно из вертолета. «Мы не считаем, что в этой катастрофе есть выжившие», — заявил он.

До этого сенатор от Канзаса Роджер Маршалл тоже предположил, что большинство, если не все находившиеся на борту, погибли.

Водолазам пока удалось обнаружить предмет, который, предположительно, является одним из двух бортовых самописцев.

Упавший в воду военный вертолет перевернут, но, по всей видимости, практически не поврежден.

Кто находился на борту самолета

Официальных данных о погибших или пострадавших нет, власти не называют имена пассажиров.

Однако Федерация фигурного катания США подтвердила, что на борту рейса 5342 American Airlines находились в том числе спортсмены и тренеры.

«Эти спортсмены, тренеры и члены их семей возвращались домой после участия в Национальном лагере развития, проводившегося совместно с чемпионатом США по фигурному катанию в Уичито, штат Канзас», — говорится в заявлении федерации.

Чемпионат США по фигурному катанию Prevagen 2025 проходил в Уичито с 20 по 26 января.

Директор Skating Club of Boston (Бостонский клуб фигурного катания) Даг Зегибе рассказал, что шесть человек, связанных с организацией, были на борту самолета. По его словам, это 16-летние Спенсер Лэйн и Джинна Хан, их матери, а также тренеры Вадим Наумов и Евгения Шишкова.

Ранее о гибели Шишковой и Наумова сообщало российское агентство ТАСС со ссылкой на анонимный источник. Евгения Шишкова и Вадим Наумов в составе сборной России выигрывали чемпионат мира по парному фигурному катанию в 1994 году.

В бостонском клубе они работали с 2017 года.

Их сын Максим Наумов сейчас выступает в США, он принимал участие в соревнованиях в Уичито. Он улетел из Уичито 27 января, рассказал директор бостонского клуба, вместе с отцами погибших фигуристов.

Источник ТАСС также сообщил, что в числе пассажиров была бронзовый призер чемпионата СССР 1980 года в парном катании Инна Волянская. В последние годы она работала тренером в США в клубе Ashburn Ice House в штате Вирджиния.

Как сообщает NBC News4, сообщество фигуристов на севере Вирджинии тяжело переживает крушение самолета, на борту которого было несколько человек, связанных с Ashburn Ice House. Однако имена возможных жертв представители клуба пока что не называют.

Почему произошло столкновение?

Президент США Дональд Трамп вскоре после авиакатастрофы публично задался вопросом, как стало возможно такое столкновение.

«Самолет следовал по идеальной и обычной траектории захода на посадку в аэропорт. Вертолет летел прямо на самолет в течение длительного периода времени. Была ЯСНАЯ НОЧЬ, огни на самолете горели. Почему вертолет не поднялся или не опустился, или не повернул? Почему диспетчерская вышка не сказала вертолету, что делать, а просто спросила, видят ли они самолет. Это плохая ситуация, которую, похоже, следовало предотвратить», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Судя по аудиозаписи переговоров, опубликованной на сайте Live ATC, диспетчеры не получили от пилота вертолета ответа на вопрос, видит ли он пассажирский самолет American Airlines.

«PAT25, видите ли вы CRJ? PAT25, проходите позади CRJ», — говорит авиадиспетчер в 20:47 (01:47 по Гринвичу), согласно записи на Live ATC. PAT25 — это обозначение вертолета, CRJ — рейса 5342 American Airlines.

Затем диспетчеры уже констатируют столкновение. «Крушение, крушение, крушение, это тревога три», — слышно на аудиозаписи. «Не знаю, заметили ли вы раньше, что произошло, но на подходе к 3-3 произошло столкновение. Мы собираемся закрыть операции на неопределенное время, если вы хотите вернуться к выходу на посадку. Настоятельно рекомендую вам скоординировать свои действия с компанией. Дайте мне знать, что вы хотите сделать», — говорит диспетчер, имея в виду взлетно-посадочную полосу 33.

«И вертолет, и самолет упали в реку», — говорит третий авиадиспетчер.

«Вероятно, это было где-то посередине реки, — сказал диспетчер. — Я просто увидел огненный шар, а потом он просто исчез. Я ничего не видел с тех пор, как они рухнули в реку. Но это были CRJ и вертолет, которые столкнулись».

Что говорят эксперты?

И самолет American Airlines, и вертолет Black Hawk передавали информацию о своих маршрутах и высоте перед крушением, отмечает отдел проверки данных Би-би-си BBC Verify.

Оба воздушных судна передавали разные типы сигналов, но при этом были видны на сайте отслеживания ADS-B Exchange по мере их сближения.

Самолет посылал сигналы ADS-B, в то время как вертолет Black Hawk использовал другую систему под названием MLAT.

Такие вертолеты оснащены бортовыми системами для обнаружения находящихся поблизости самолетов, включая систему предотвращения столкновений воздушных судов (TCAS).

Авиационный консультант Джеффри Томас отметил в интервью Би-би-си, что столкновения в воздухе должны были остаться в прошлом: новые технологии позволяют самолетам обмениваться электронными сообщениями друг с другом, предупреждая пилотов о надвигающихся столкновениях. По его словам, система TCAS спасла десятки тысяч жизней за последние несколько десятилетий.

Впрочем, в интервью телеканалу NBC бывший пилот American Airlines Даг Райс отметил, что эта система неэффективна на высоте ниже 700 футов (213 м).

Данные с сайта отслеживания показывают, что самолет American Airlines находился в плавном снижении, приближаясь к Национальному аэропорту Рональда Рейгана Вашингтона с юга. Вертолет летел с севера, вдоль реки Потомак, также по нисходящей траектории. Последняя зафиксированная высота полета самолета непосредственно перед столкновением составляла около 200 футов (60 м).

Бывший пилот британских Королевских ВВС Джордж Бэкон рассказал Би-би-си, что военные самолеты и вертолеты регулярно пролетают в непосредственной близости от пассажирских самолетов.

«Я летал в качестве военного летчика в США и немного знаком с воздушным пространством вокруг Вашингтона, округ Колумбия. Оно сильно перегружено, но гражданские и военные самолеты используют одну радиочастоту», — сказал Бэкон.

«Военные регулируют сами себя, и летчики могут выбирать, куда им летать и куда им нужно. В контролируемом воздушном пространстве, подобном этому, у них все равно будет свобода действий по уклонению, но они будут следовать указаниям диспетчера. Акцент делается на том, что они должны смотреть — это известно как "видеть и избегать"».

Бэкон отметил, что это серьезным образом отличается от правил полета пассажирских лайнеров, которые следуют фиксированным траекториям.

Джордж Бэкон отчасти отвечает и на вопрос, заданный Трампом — тот удивился, почему диспетчеры не сказали пилотам вертолета, что делать. «Для авиадиспетчеров это обычное дело — просто спросить: "Вы видите самолет?". Это будет очень четкая инструкция, поэтому пилоту военного вертолета придется избегать коммерческого самолета».

Возникает другой вопрос: почему вертолет получил указание следить за траекторией и не последовал ему?

«Глядя на траектории полета самолетов и [слушая] радиопередачи, совершенно очевидно, что Black Hawk по какой-то причине было приказано сохранять визуальное дистанцирование от рейса 5342, но мы не знаем этой причины», — сказал Тони Стэнтон из Управления безопасности гражданской авиации Австралии в интервью CNN.

«Это одна из областей, которую мне было бы интересно изучить как следователю. Что заставило экипаж Black Hawk не выполнить предоставленное им разрешение?» — задается вопросом Стэнтон.

Одна из главных проблем столицы США — это перегруженность воздушного пространства, которое совместно используют гражданские и военные самолеты, отмечает корреспондент Reuters Дэвид Шепердсон. Военные вертолеты — обычное явление в районе Вашингтона, где расположены многочисленные военные базы. Например, из отчета Счетной палаты США за 2021 год следует, что за отчетный период (2016-2019 гг.), в радиусе 48 км от Национального аэропорта имени Рейгана было совершено 88 тыс. полетов вертолетов, из них 33 тыс. военных.

Кроме того, сильно загружен и сам аэропорт. Из-за короткой длины взлетно-посадочных полос более 90% рейсов используют главную взлетно-посадочную полосу, что делает ее самой загруженной в США: ежедневно здесь совершается более 800 взлетов и посадок, пишет Reuters.

Судя по заявлениям властей, главный вопрос сейчас — почему вертолет следовал на нетипичной для себя высоте. Именно это сейчас изучают следователи, сообщает телеканал CBS. Об этом говорил и представитель American Airlines Роберт Айзом. По его словам, курс самолета был стандартным, и неясно, почему на его пути оказался вертолет.