Кто первым отправит человека на Луну — Tesla или Amazon?

Маск, создатель Tesla и SpaceX, делает ставку на гигантский корабль Starship — блестящий, как из фантастического фильма. Именно он должен доставить астронавтов NASA на Луну в рамках миссии Artemis III, возможно уже к 2028 году.

Безос, основатель Amazon и владелец компании Blue Origin, продвигает проект Blue Moon — изящный лунный модуль, разработанный вместе с Lockheed Martin и Boeing. Его команда тоже хочет ускорить старт, чтобы не отставать от соперника.

Пока NASA оценивает новые планы, интернет уже выбрал сторону: «Команда Маска» против «Фан-клуба Безоса». Кто победит — узнаем на Луне.