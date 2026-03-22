Кто на выход после Мадуро? США возбудили уголовное дело против президента Колумбии

Дональд Трамп ранее резко критиковал Петро, называя его «больным человеком», и может использовать ситуацию как инструмент давления на Боготу. Колумбия остается крупнейшим производителем кокаина, одновременно являясь ключевым партнером США в борьбе с наркоторговлей.

Потенциальное уголовное преследование может оказать влияние на президентскую кампанию в Колумбии, намеченную на май. Сам Петро не имеет права баллотироваться на второй срок, однако уже поддержал своего преемника. Он отвергает все обвинения, заявляя об успехах правительства в сокращении посевов коки и борьбе с вооруженными группировками, связанными с наркотрафиком. Колумбийские СМИ сообщали о попытках лиц, связанных с наркоторговлей, направлять средства в его кампанию, в том числе через его сына. Тот признал факт поступления незаконных средств в ходе кампании 2022 года, однако прокуратура Колумбии не выдвигала обвинений против самого президента.

Отношения между США и Колумбией в последнее время остаются напряженными. Обострение вызвали действия американских военных, наносивших удары по судам, подозреваемым в перевозке наркотиков, в Карибском бассейне и восточной части Тихого океана. Петро тогда обвинил США в «убийствах». В ответ Минфин США ввел санкции против президента и членов его семьи, включая заморозку активов и ограничения на передвижение.

К декабрю Трамп заявил, что Петро «лучше бы следить за собой», обвинив его в росте поставок кокаина в США. Однако уже 7 января лидеры провели телефонный разговор: Трамп назвал беседу «большой честью», а Петро — «исторической». Впоследствии президент Колумбии посетил Белый дом, что было воспринято как сигнал возможного потепления.

В практике США уже были случаи предъявления обвинений бывшим лидерам после завершения их полномочий — в частности, экс-президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес был экстрадирован в США после ухода с должности в 2022 году, осужден и приговорен к 45 годам лишения свободы, а впоследствии помилован Трампом.

Администрация Дональда Трампа активно использует юридические инструменты во внешней политике. До задержания президента Венесуэлы Николаса Мадуро его обвиняли в причастности к наркотрафику. В марте также сообщалось о расследовании в отношении руководства Кубы, а в Майами готовится обвинение против Делси Родригес по статьям о коррупции и отмывании средств. По данным источников Reuters, США предупредили ее о возможных обвинениях в случае отказа выполнять требования Вашингтона.