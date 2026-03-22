Кто на выход после Мадуро? США возбудили уголовное дело против президента Колумбии

Редакция PRESS 22 марта, 2026 07:05

Мир 0 комментариев

В США начато уголовное расследование, касающееся возможных связей с наркокартелями президента Колумбии Густаво Петро, сообщает The New York Times. Следствие анализирует контакты Петро с представителями наркобизнеса, а также проверяет информацию о поступлении средств в его предвыборную кампанию от лиц, связанных с наркотрафиком. 

Дональд Трамп ранее резко критиковал Петро, называя его «больным человеком», и может использовать ситуацию как инструмент давления на Боготу. Колумбия остается крупнейшим производителем кокаина, одновременно являясь ключевым партнером США в борьбе с наркоторговлей.

Потенциальное уголовное преследование может оказать влияние на президентскую кампанию в Колумбии, намеченную на май. Сам Петро не имеет права баллотироваться на второй срок, однако уже поддержал своего преемника. Он отвергает все обвинения, заявляя об успехах правительства в сокращении посевов коки и борьбе с вооруженными группировками, связанными с наркотрафиком. Колумбийские СМИ сообщали о попытках лиц, связанных с наркоторговлей, направлять средства в его кампанию, в том числе через его сына. Тот признал факт поступления незаконных средств в ходе кампании 2022 года, однако прокуратура Колумбии не выдвигала обвинений против самого президента.

Отношения между США и Колумбией в последнее время остаются напряженными. Обострение вызвали действия американских военных, наносивших удары по судам, подозреваемым в перевозке наркотиков, в Карибском бассейне и восточной части Тихого океана. Петро тогда обвинил США в «убийствах». В ответ Минфин США ввел санкции против президента и членов его семьи, включая заморозку активов и ограничения на передвижение.

К декабрю Трамп заявил, что Петро «лучше бы следить за собой», обвинив его в росте поставок кокаина в США. Однако уже 7 января лидеры провели телефонный разговор: Трамп назвал беседу «большой честью», а Петро — «исторической». Впоследствии президент Колумбии посетил Белый дом, что было воспринято как сигнал возможного потепления.

В практике США уже были случаи предъявления обвинений бывшим лидерам после завершения их полномочий — в частности, экс-президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес был экстрадирован в США после ухода с должности в 2022 году, осужден и приговорен к 45 годам лишения свободы, а впоследствии помилован Трампом.

Администрация Дональда Трампа активно использует юридические инструменты во внешней политике. До задержания президента Венесуэлы Николаса Мадуро его обвиняли в причастности к наркотрафику. В марте также сообщалось о расследовании в отношении руководства Кубы, а в Майами готовится обвинение против Делси Родригес по статьям о коррупции и отмывании средств. По данным источников Reuters, США предупредили ее о возможных обвинениях в случае отказа выполнять требования Вашингтона.

Главные новости

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка
Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Десант высадился в Даугавпилсе: идут учения НАТО

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

«Спасибо, господин премьер-министр!» Иран украсил ракету портретом Педро Санчеса

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

