Мероприятие, о котором идет речь, состоялось в 17:00 25 мая. Именно в тот день, когда произошла задержка рейсов на тукумском направлении.

Предоставим слово самой зрительнице: "25 мая я отправилась на концерт в Дзинтари. Увы, на новом электропоезде Vivi. Прибыв на станцию, стала ждать поезда в 15:50, узнала, что он отменен. Следующий, в 16:00, прибыл, но на станции Торнякалнс остановился - технические проблемы. Ничего не поясняют - что случилось, сколько простоим. Кондукторы ничего не говорят.

После того, как мы простояли 40 минут, звоню на справочный телефон, но там об этой ситуации ничего не знают - не сообщалось! На концерт опоздала, воскресный вечер испорчен".

Что же на это отвечают в Vivi?

"Устранение повреждений заняло примерно три часа. Ясно, что в случаях, когда рейсы отменяются или опаздывают, наш приоритет - обеспечить доставку пассажиров в пункт назначения при таких непредвиденных обстоятельствах. Что делаем мы? Приоритет - оперативно организовать альтернативные способы перевозки. Что это означает? Мы оцениваем по конкретной ситуации - отправляем резервный поезд, обеспечиваем автобус или такси", - пояснила руководитель отдела коммуникации и маркетинга Vivi Сигита Паула.

Но почему же пассажирка не получила информации? О случившемся ЧП, по идее, сообщает и машинист поезда, и кондукторы, а также информацию можно поискать в приложении или на сайте Vivi.

"Мы сразу не можем сказать, насколько долгой будет задержка, обстоятельства бывают разные. В конкретном случае - на место происшествия выехали люди из Latvijas Dzelzceļš, выяснили, что случилось. На начальной стадии вообще невозможно сказать, сколько времени займет устранение повреждения", - заявляет Паула.

Так как на станции Торнякалнс имеется несколько путей, в то последнее воскресенье мая было решено пустить дополнительный поезд, чтобы доставить пассажиров в пункт назначения.

Однако, как утверждает пассажирка, на тот момент не было никакой информации о том, что происходит и почему, а также о том, каким способом их доставят в Дзинтари.

"Трудно сразу согласиться с тем, что никакая информация не была доступна. Возможно, были и какие-то проблемы с коммуникацией. В таких случаях мы призываем обращаться к нам за компенсацией. Нужно предоставить все документы, подтверждающие, что человек ехал тем рейсом. Это может быть фото билета на поезд и документы, которые подтверждают, что он опоздал из-за остановки поездов", - предлагает представитель Vivi.

Она обращается к пассажирке с призывом написать заявление, приложить к нему фотофиксации билетов на концерт и на поезд и отправить в Vivi - скорее всего, предприятие компенсирует убытки.