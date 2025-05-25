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Рейсы поездов Рига — Тукумс задерживаются; возможная причина — умышленное повреждение инфраструктуры (2)

© LETA 25 мая, 2025 17:14

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После полудня в воскресенье, 25 мая, опаздывают и отменены несколько рейсов поездов в направлении Рига - Тукумс. Вероятная причина - умышленное повреждение железнодорожной инфраструктуры. Об этом агентству LETA сообщили представители ГАО Latvijas dzelzceļš (LDz).

LDz поясняет, что, возможно, на участке Приедайне - Засулаукс умышленно повреждена контактная сеть.

Идут работы по устранению повреждения и проверка инфраструктуры.

По информации на сайте АО Pasažieru vilciens (PV), поезд Тукумс-II (убытие в 15:07) - Рига (прибытие - 16:29) стоит на станции Лиелупе. Предполагаемое время опоздания - около 30 минут.

Поезд Рига (убытие - 15:30) - Тукумс-II (прибытие - 16:51) также опаздывает примерно на 30 минут. На станциях Засулаукс, Депо, Золитуде, Иманта, Бабите и Приедайне поезд отправляется с перронов Рижского направления.

Отменены поезда Рига - Дубулты (отправление из Риги в 16:15), Дубулты - Рига (отправление из Дубулты в 16:39), Рига - Дубулты (отправление из Риги в 16:45), Дубулты - Рига (отправление из Дубулты в 17:09) и Дубулты - Рига (отправление из Дубулты в 17:44).

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