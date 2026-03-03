ИИ Claude пошёл на конфликт с Пентагоном — и занял первое место по скачиванию!

По данным аналитиков Sensor Tower, в субботу Claude обогнал ChatGPT в США. В британском рейтинге приложение тоже резко поднялось вверх. В Android-чартах в США и Великобритании Claude также ускорился, хотя лидерство там сохранилось за конкурентом.

Всплеск интереса совпал с решением Пентагона отказаться от сотрудничества с компанией Anthropic. Глава компании Дарио Амодеи отказался ослабить ограничения на использование модели в системах массовой слежки и полностью автономном оружии. После срыва переговоров контракт получила OpenAI.

На фоне новостей загрузки пошли вверх. В компании заявили, что каждый день прошлой недели стал рекордным по количеству регистраций.

Одновременно сервис испытал кратковременные перебои — более 1 400 пользователей сообщили о сбоях в понедельник утром. Anthropic объяснила это «беспрецедентным спросом» и позже заявила, что работа восстановлена.

С начала года число бесплатных активных пользователей Claude выросло более чем на 60%, ежедневные регистрации увеличились в четыре раза, а платные подписки — более чем удвоились.

Но такой скачок совпал с очень громким моментом.