Кто хотел «коктейль»? Заблокирован интернет-магазин

Пресс-служба Государственного центра защиты прав потребителей заявила о блокировке интернет-сайта sportnet.lv, через который SIA S-line продавало незарегистрированные в Латвии БАДы. Установлено, что эти продукты могут угрожать здоровью человека. Тем самым фирма осознанно вводила покупателей в заблуждение, занимаясь незаконной коммерческой деятельностью.

Но если деятельность интернет-магазинов, зарегистрированных в Латвии и имеющих домен lv, еще можно как-то контролировать, то вот с эстонскими и литовскими компаниями возникают проблемы. А ведь биологические активные добавки вовсю реализуются в тех же китайских интернет-магазинах. И там при совершении покупки латвийское государство лишь взимает таможенный налог за ввоз на территорию ЕС, а что касается содержимого упаковок, то здесь покупатель действует на свой страх и риск.

Что же такое БАДы? Возьмем, к примеру, средство, повышающее мужскую потенцию. Вот как расхваливают эту добавку на одном специализированном интернет–сайте: «Препарат может применяться как в профилактических, так и в лечебных целях наряду с медикаментозными препаратами. По сути, он не является лекарственным средством, поэтому не может быть назначен врачом, но в его состав входят натуральные растительные компоненты, способствующие улучшению эректильной функции, а также необходимые витамины и микроэлементы, которых недостает мужскому организму.

Они создаются по принципу заполнения клеток организма необходимыми «мужскими» компонентами. Самое главное преимущество — отсутствие в составе синтетических компонентов, то есть химии. Его можно потреблять при медикаментозном лечении урологических патологий. Более того, препарат не имеет противопоказаний, поэтому может применяться всеми без исключения. Но эффект достигается только при длительном лечении». Итак, вам предлагается некая панацея для лечения проблем в весьма деликатной сфере.

По такому же принципу идет реклама других добавок. Но любой врач скажет, что не существует универсального лекарства, которое можно применять всем без исключения и которое способно вылечить болезни. Но это при регистрации лекарства в регистре от производителя потребуют данные клинических исследований, предупреждения о наличии противопоказаний и т. д. Не случайно этот процесс достаточно строгий и дорогостоящий. БАДы от этого избавлены.

Регистрируют наравне с другими продуктами питания

В Латвии порядок торговли биологически активными добавками регулируется правилами Кабмина № 725 от 2005 года. Там специально разъясняется, что данный товар не является лекарственным препаратом, а лишь обыкновенным пищевым продуктом. Поэтому конечному потребителю он должен быть отправлен только в расфасованном виде и проходить регистрацию в Продовольственно–ветеринарной службе (ПВС), если реализуется на территории Латвии.

Если выясняется, согласно представленным документам, что это лекарство, то его отправляют на регистрацию в Государственное агентство лекарств. Поэтому, прежде чем покупать добавку, зайдите на интернет–страницу ПВС www.pvd.gov.lv, в раздел ReGistri, и посмотрите, зарегистрирован ли препарат. Ведь тогда вы получаете хоть минимальную гарантию, что не покупаете в лучшем случае пустышку.

Насколько они безопасны?

Недавно одно американское агентство опубликовало довольно мрачные данные: официально зарегистрировано более 2,5 тысячи случаев побочных действий, вызванных пищевыми добавками, а также более 100 смертей, связанных с ними. Но, конечно, это вершина айсберга — истинного числа осложнений от них не знает никто. Условия их продажи и приема таковы, что связать какой–либо инцидент с препаратом очень сложно. Больше всего жертв на совести БАДов с эфедрином: 900 зарегистрированных осложнений и 44 смерти.

На втором месте по «урожаю» смерти — так называемые диетические чаи, или чаи для похудения.

Традиции фитотерапии имеют глубокие корни, но часто в составе БАДов используются экзотические растения, а те травы, которые сколько–нибудь известны латвийскому потребителю, как правило, указываются на упаковках под редкими названиями — ведь чем загадочнее состав БАДа, тем выше его цена.

Безусловно, в списке состава БАДов, как и всех других препаратов и продуктов, должны приводиться латинские названия трав, принятые в научном мире. Только это позволит хоть как–то ориентироваться в мире биодобавок. Но производители предпочитают напускать тумана, пряча за какой–нибудь «ма хуанг» всем знакомую и небезопасную эфедру. А за тайскими таблетками для снижения веса — наркотики.

В Латвии их распространение запрещено. Кстати, если в тайских таблетках официально обнаружены психотропные наркотические вещества, то о непонятной зависимости к таким продуктам, как гербалайф, можно только догадываться.

Вот лишь несколько небезопасных препаратов, о вреде которых пишут в Интернете.

Морозник. Большой популярностью пользуется порошок из морозника — растения семейства лютиковых. Дамы сметают чудо–средство в надежде похудеть в рекордно короткие сроки, а заодно и «почистить» от шлаков свой организм. То, что вес останется на своем месте, не так страшно. Хуже, что можно навредить.

Даже в гомеопатии микродозы морозника (другие названия — чемерица черная или геллеборус — Helleborus niger) не рекомендуется принимать из–за его токсичности. Само название семейства лютиковых указывает на ядовитое, «лютое» действие этих растений. Экстракт из корня черной чемерицы при накоплении в организме вызывает тяжесть в голове, головокружение, состояние как бы опьянения, иногда тошноту и рвоту, аритмию.

Обычно целители рекомендуют принимать морозник на кончике ножа, хотя ножи у всех разные, да и доверчивые люди зачастую не хотят себя ограничивать в «полезной травке".

Эфедра. Часто называется как Ma huang, Epitonin, Sida cordifolia. Это растение содержит эфедрин и близкие ему возбуждающие вещества. Среди осложнений от эфедры — сердечная аритмия и психоз, инфаркт и инсульт. Кстати, некоторые штаты в Америке уже запретили биодобавки с эфедрином.

Чапарель, или карликовый дуб (Chaparral). Биодобавки в виде чая или таблеток обещают предотвратить развитие рака, «очистить кровь». С ними связывают серьезное поражение печени. Зарегистрированы две смерти, десятки случаев гепатита и других заболеваний печени.

Окопник (Comfrey). Корень окопника издавна использовался наружно для уменьшения отеков, но позже его стали использовать внутрь. Он содержит алкалоиды, токсичные для печени, а исследования на животных показали, что они канцерогенны. Зарегистрирован один случай смерти от этой добавки. Она запрещена в Канаде и Германии.

DHEA (дегидроандроэпистерон). Гормон, превращающийся в организме в половые гормоны — эстроген и тестостерон. На этикетках с этой добавкой указывают, что она может бороться со старением. Данных, подтверждающих это, нет. Но вот увеличить риск развития рака или привести к поражению печени даже в тех случаях, когда принимается недолго, добавка может. Зарегистрирован 31 случай побочных эффектов.





Александр ФЕДОТОВ