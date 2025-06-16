Кресло ушло другим: партнёры ужали «Новое Единство» в Рижской думе

Теперь Андерсоне предлагают возглавить Комитет по социальным вопросам. Этот пост, наряду с должностью вице-мэра по вопросам образования и семьи, может также получить действующая вице-мэр Линда Озола из объединения «Код Риге», избиравшаяся по списку той же партии. Выбор между двумя кандидатами пока не сделан. Комитет по образованию, культуре и спорту, вероятно, останется за Лаймой Гейкиной из Движения «За!», участвовавшей в выборах по списку «Нового Единства». Фракции «Нового Единства» также редстоит избрать нового руководителя, так как Олафс Пулкс не прошёл в думу.

Объединённый список выглядит на переговорах наиболее успешным: все четыре депутата фракции, вероятно, получат посты. Марис Спринджукс станет вице-мэром, Эдгарс Бергольц возглавит Комитет по развитию города, Ромуалдс Ражукс и Мартиньш Шиц могут стать заместителями председателей комитетов. Спринджукс прямо признаёт: в таких переговорах каждый голос чего-то стоит. «Либо создаётся стабильная коалиция с 34 голосами, либо всё разваливается на попытках диктовать условия. В Риге сейчас нужна стабильность».

Между тем в рамках коалиционного соглашения между четырьмя партиями, образующими так называемую «государственническую коалицию», определены кандидат на пост мэра, число вице-мэров и распределение сфер ответственности. Кандидатом на пост мэра выдвинут представитель Партии прогрессивных Виестурс Клейнбергс.

Вопросы по распределению других постов не должны задержать старт работы новой коалиции. Однако остаётся интрига: как мэр Клейнбергс поступит, если партнёры захотят пролоббировать своих людей в исполнительной власти?

«Прогрессивные» не заключают подобных сделок, — заверяет Клейнбергс. — «Как и раньше, все руководители департаментов и госкомпаний будут выбираться по конкурсу. Ни шагу влево, ни вправо. И если кто-то попытается давить — вы об этом узнаете».

Первое заседание новой Рижской думы, на котором предстоит голосование за мэра, ожидается сразу после Янов дня. Провести его раньше мешает участие части депутатов в фестивале идей «Lampa».

