Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 24. Июня Завтра: Janis
Доступность

Кресло ушло другим: партнёры ужали «Новое Единство» в Рижской думе

Редакция PRESS 16 июня, 2025 16:05

Новости Латвии 0 комментариев

Партия «Новое Единство» оказалась в тени при формировании новой коалиции в Рижской думе. Несмотря на активное участие в переговорах, партнёры отказались сохранить за ней пост председателя Комитета по развитию города, который ранее занимала Инесе Андерсоне. По информации передачи «de facto», партия настойчиво пыталась сохранить эту позицию, но в пятницу стало окончательно ясно: уступок не будет. Внутри «Нового Единства» недовольство чувствуется, хотя публично партия старается не раздувать конфликт.

Теперь Андерсоне предлагают возглавить Комитет по социальным вопросам. Этот пост, наряду с должностью вице-мэра по вопросам образования и семьи, может также получить действующая вице-мэр Линда Озола из объединения «Код Риге», избиравшаяся по списку той же партии. Выбор между двумя кандидатами пока не сделан. Комитет по образованию, культуре и спорту, вероятно, останется за Лаймой Гейкиной из Движения «За!», участвовавшей в выборах по списку «Нового Единства». Фракции «Нового Единства» также редстоит избрать нового руководителя, так как Олафс Пулкс не прошёл в думу.

Объединённый список выглядит на переговорах наиболее успешным: все четыре депутата фракции, вероятно, получат посты. Марис Спринджукс станет вице-мэром, Эдгарс Бергольц возглавит Комитет по развитию города, Ромуалдс Ражукс и Мартиньш Шиц могут стать заместителями председателей комитетов. Спринджукс прямо признаёт: в таких переговорах каждый голос чего-то стоит. «Либо создаётся стабильная коалиция с 34 голосами, либо всё разваливается на попытках диктовать условия. В Риге сейчас нужна стабильность».

Между тем в рамках коалиционного соглашения между четырьмя партиями, образующими так называемую «государственническую коалицию», определены кандидат на пост мэра, число вице-мэров и распределение сфер ответственности. Кандидатом на пост мэра выдвинут представитель Партии прогрессивных Виестурс Клейнбергс.

Вопросы по распределению других постов не должны задержать старт работы новой коалиции. Однако остаётся интрига: как мэр Клейнбергс поступит, если партнёры захотят пролоббировать своих людей в исполнительной власти?

«Прогрессивные» не заключают подобных сделок, — заверяет Клейнбергс. — «Как и раньше, все руководители департаментов и госкомпаний будут выбираться по конкурсу. Ни шагу влево, ни вправо. И если кто-то попытается давить — вы об этом узнаете».

Первое заседание новой Рижской думы, на котором предстоит голосование за мэра, ожидается сразу после Янов дня. Провести его раньше мешает участие части депутатов в фестивале идей «Lampa».
 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 35 реакций
Комментарии (0) 35 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 23:55 24.06.2025
Трамп снова хочет Нобелевку — на этот раз за мир между Ираном и Израилем
Bitnews.lv 2 часа назад
В среду опять дожди, местами сильные
Sfera.lv 3 часа назад
Зеленский: Россия готовится к операциям на территории стран НАТО
Bitnews.lv 7 часов назад
От поддержки до недоверия: как меняется отношение к Путину и Зеленскому в мире
Sfera.lv 9 часов назад
Госполиция проводит рейды — просят не садиться за руль пьяными
Bitnews.lv 12 часов назад
Янисы работают в 31 самоуправлении
Sfera.lv 12 часов назад
Иран и Израиль пошли на перемирие
Sfera.lv 14 часов назад
25% жителей не читают книг
Sfera.lv 14 часов назад

«Думал, меня везут на расстрел»: латвиец вернулся из белорусской тюрьмы

Важно 18:39

Важно 0 комментариев

За три года он похудел на 26 килограммов и полностью поседел — так выглядит латвийский гражданин Дмитрий Михайлов, политзаключенный, вернувшийся в Ригу из белорусской тюрьмы. Его преступление заключалось в критике существующего режима в закрытой дискуссионной группе в Интернете. Его арестовали через полтора года после сделанных им комментариев. Его долго судили и приговорили к четырем годам лишения свободы. В субботу его освободили вместе с 13 другими политзаключенными, самым известным из которых является муж лидера оппозиции Светланы Тихановской Сергей. Двое критиков режима вернулись в Латвию, рассказывает lsm.lv.

За три года он похудел на 26 килограммов и полностью поседел — так выглядит латвийский гражданин Дмитрий Михайлов, политзаключенный, вернувшийся в Ригу из белорусской тюрьмы. Его преступление заключалось в критике существующего режима в закрытой дискуссионной группе в Интернете. Его арестовали через полтора года после сделанных им комментариев. Его долго судили и приговорили к четырем годам лишения свободы. В субботу его освободили вместе с 13 другими политзаключенными, самым известным из которых является муж лидера оппозиции Светланы Тихановской Сергей. Двое критиков режима вернулись в Латвию, рассказывает lsm.lv.

Читать
Загрузка

Трамп номинирован на Нобелевскую премию мира

Важно 18:26

Важно 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social письмо члена Палаты представителей от Республиканской партии Бадди Картера в адрес Норвежского Нобелевского комитета, который ежегодно выбирает лауреатов Нобелевской премии мира, сообщает телеграм-канал ASTRA.

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social письмо члена Палаты представителей от Республиканской партии Бадди Картера в адрес Норвежского Нобелевского комитета, который ежегодно выбирает лауреатов Нобелевской премии мира, сообщает телеграм-канал ASTRA.

Читать

Ригу украсят… мусорниками: какими будут новые урны?

Новости Латвии 18:00

Новости Латвии 0 комментариев

Все ли обратили внимание, что в центре Риги появились новые уличные мусорники? А между тем происходит масштабная замена емкостей для сбора отходов, и расходы на это мероприятие тоже немалые – 106 978,52 евро... Читатели спрашивают: так ли важно менять урны, если в Риге полно других проблем?

Все ли обратили внимание, что в центре Риги появились новые уличные мусорники? А между тем происходит масштабная замена емкостей для сбора отходов, и расходы на это мероприятие тоже немалые – 106 978,52 евро... Читатели спрашивают: так ли важно менять урны, если в Риге полно других проблем?

Читать

Полиция продолжает усиленные проверки на дорогах

Новости Латвии 17:47

Новости Латвии 0 комментариев

Сегодня Государственная полиция продолжит усиленные проверки на дорогах.

Сегодня Государственная полиция продолжит усиленные проверки на дорогах.

Читать

Трамп о 5-й статье НАТО: существуют разные интерпретации коллективной обороны

Важно 17:23

Важно 0 комментариев

Существует несколько толкований пункта о коллективной обороне НАТО, заявил во вторник президент США Дональд Трамп по пути на саммит альянса в Гааге.

Существует несколько толкований пункта о коллективной обороне НАТО, заявил во вторник президент США Дональд Трамп по пути на саммит альянса в Гааге.

Читать

MIRAGE JAZZ ORCHESTRA отметит юбилей гала-концертом в Дзинтари

История и культура 17:14

История и культура 0 комментариев

Один из лучших джазовых коллективов Балтии, восхитительно живой и энергичный биг-бэнд MIRAGE JAZZ ORCHESTRA, выйдет на сцену вместе со своими гостями-музыкантами 6 июля в «Дзинтари».

Один из лучших джазовых коллективов Балтии, восхитительно живой и энергичный биг-бэнд MIRAGE JAZZ ORCHESTRA, выйдет на сцену вместе со своими гостями-музыкантами 6 июля в «Дзинтари».

Читать

Пусть будут обе разновидности латышского: омбудсмен вступился за латгальский язык

Важно 16:58

Важно 0 комментариев

Призыв журналиста Латвийского телевидения (ЛТВ) Гунтиса Боярса не говорить на латгальском языке в предвыборных дискуссиях не нарушает кодекс этики Латвийских общественных СМИ (ЛОС), однако возможность разрешить дискуссии на латгальском языке следует рассмотреть до выборов в Сейм следующего года, считает омбудсмен Латвийских общественных электронных СМИ Эдмундс Апсалонс.

Призыв журналиста Латвийского телевидения (ЛТВ) Гунтиса Боярса не говорить на латгальском языке в предвыборных дискуссиях не нарушает кодекс этики Латвийских общественных СМИ (ЛОС), однако возможность разрешить дискуссии на латгальском языке следует рассмотреть до выборов в Сейм следующего года, считает омбудсмен Латвийских общественных электронных СМИ Эдмундс Апсалонс.

Читать