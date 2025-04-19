Кремль: Мораторий на удары по энергообъектам Украины истек

Месяц моратория на удары России по энергообъектам Украины истек, но новых указаний президент РФ Владимир Путин не давал. Такое заявление сделал в пятницу, 18 апреля, на брифинге пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Месяц действительно истек, но в настоящий момент никаких иных указаний верховного главнокомандующего, президента Путина, не было", - констатировал он при ответе на вопрос, означает ли истечение моратория, что обе стороны могут возобновить удары по энергообъектам друг друга.

По словам Пескова, Россия стремится к урегулированию в Украине и "обеспечению своих интересов", однако это - "непростая тема". Контакты с президентом США Дональдом Трампом в этой связи "идут достаточно сложные", указал он.

Договоренность РФ и Украины не атаковать энергообъекты

После телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Путина, состоявшегося 18 марта, Белый дом сообщил, что американский и российский лидеры договорились о немедленном прекращении огня на всех объектах энергетики и инфраструктуры и продолжении усилий по полному прекращению огня.

Со своей стороны Кремль отметил, что Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе России и Украины наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры в течение 30 дней и дал соответствующую команду российским войскам. О полном прекращении огня на 30 дней, как этого добивался Трамп, стороны тогда не договорились.

С тех пор Украина и Россия неоднократно обвиняли друг друга в нарушении соглашений и нежеланию идти по пути мирного урегулирования.