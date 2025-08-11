Козак уговаривал Путина закончить войну с Украиной: The New York Times

Козак курировал украинское направление до и в первые месяцы войны, участвовал в обсуждениях возможного мирного соглашения и пытался добиться договоренностей, которые позволили бы завершить боевые действия. Однако в Кремле взяли верх сторонники продолжения конфликта, а роль Козака постепенно ослабла.

Политические и административные функции по Украине перешли к Сергею Кириенко, который полностью поддерживает линию Путина. В то же время Путин продолжает использовать Козака как посредника для неофициальных контактов с западными дипломатами.

Собеседники издания также отмечают, что Козак «настоятельно призывал» Путина провести внутренние реформы — ограничить полномочия спецслужб и создать независимую судебную систему.

...Коротко напомним (по официальным данным kremlin.ru):

Дмитрий Козак родился 7 ноября в Кировоградской области УССР.

1976–1978 - Служба в Советской Армии.

1980–1985 - Студент Ленинградского государственного университета им. А.А.Жданова.

1985 Окончил Ленинградский государственный университет им. А.А.Жданова по специальности «юриспруденция».

1985–1989 Стажёр, прокурор, старший прокурор отдела общего надзора прокуратуры Ленинграда.

1989–1990 Начальник юридического отдела строительно-инновационного концерна «Монолит-Кировстрой», Ленинград.

1990 Ведущий специалист по коммерческо-правовой работе в Ассоциации советских морских торговых портов, Ленинград.

1990 – 1994 Заместитель начальника юридического управления, начальник юридического отдела, начальник юридического управления Санкт-Петербургского городского совета народных депутатов.

1994 Начальник юридического управления аппарата Санкт- Петербургского городского собрания.

1994–1996 Председатель юридического комитета мэрии Санкт-Петербурга.

1996 Директор общества с ограниченной ответственностью «Юридическая фирма «Нева-Юст», Санкт-Петербург.



1996–1998 Председатель юридического комитета канцелярии губернатора Санкт-Петербурга.

1998–1999 Вице-губернатор Санкт-Петербурга – председатель юридического комитета канцелярии губернатора Санкт-Петербурга.

1999 Советник открытого акционерного общества «Международный инвестиционно-финансовый союз», первый заместитель Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации, исполняющий обязанности Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации.

1999–2000 Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации – Министр Российской Федерации.

2000–2003 Заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации.

2003–2004 Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации.

2004 Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации – Министр Российской Федерации.

2004–2007 Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе.

2007–2008 Министр регионального развития Российской Федерации.

2008–2020 Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.

2020 С 24 января заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации.

