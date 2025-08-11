Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Козак уговаривал Путина закончить войну с Украиной: The New York Times

Редакция PRESS 11 августа, 2025 10:54

Важно

Дмитрий Козак долгое время был одним из самых доверенных помощников Владимира Путина, которому президент поручал ключевые и сложные задачи. По данным источников издания, с самого начала полномасштабного вторжения Козак не поддерживал войну и настаивал на ее прекращении через мирные переговоры.

Козак курировал украинское направление до и в первые месяцы войны, участвовал в обсуждениях возможного мирного соглашения и пытался добиться договоренностей, которые позволили бы завершить боевые действия. Однако в Кремле взяли верх сторонники продолжения конфликта, а роль Козака постепенно ослабла.

Политические и административные функции по Украине перешли к Сергею Кириенко, который полностью поддерживает линию Путина. В то же время Путин продолжает использовать Козака как посредника для неофициальных контактов с западными дипломатами.

Собеседники издания также отмечают, что Козак «настоятельно призывал» Путина провести внутренние реформы — ограничить полномочия спецслужб и создать независимую судебную систему.

...Коротко напомним (по официальным данным kremlin.ru):

Дмитрий Козак родился 7 ноября в Кировоградской области УССР.

1976–1978 - Служба в Советской Армии.

1980–1985 - Студент Ленинградского государственного университета им. А.А.Жданова.

1985 Окончил Ленинградский государственный университет им. А.А.Жданова по специальности «юриспруденция». 

1985–1989 Стажёр, прокурор, старший прокурор отдела общего надзора прокуратуры Ленинграда.

1989–1990 Начальник юридического отдела строительно-инновационного концерна «Монолит-Кировстрой», Ленинград.

1990 Ведущий специалист по коммерческо-правовой работе в Ассоциации советских морских торговых портов, Ленинград.

1990 – 1994 Заместитель начальника юридического управления, начальник юридического отдела, начальник юридического управления Санкт-Петербургского городского совета народных депутатов.

1994 Начальник юридического управления аппарата Санкт- Петербургского городского собрания.

1994–1996 Председатель юридического комитета мэрии Санкт-Петербурга.

1996 Директор общества с ограниченной ответственностью «Юридическая фирма «Нева-Юст», Санкт-Петербург.
 

1996–1998 Председатель юридического комитета канцелярии губернатора Санкт-Петербурга.

1998–1999 Вице-губернатор Санкт-Петербурга – председатель юридического комитета канцелярии губернатора Санкт-Петербурга.

1999 Советник открытого акционерного общества «Международный инвестиционно-финансовый союз», первый заместитель Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации, исполняющий обязанности Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации.

1999–2000 Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации – Министр Российской Федерации.

2000–2003 Заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации.

2003–2004 Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации.

2004 Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации – Министр Российской Федерации.

2004–2007 Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе.

2007–2008 Министр регионального развития Российской Федерации.

2008–2020 Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.

2020 С 24 января заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации.

ФОТО kremlin.ru

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать
Загрузка

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Читать