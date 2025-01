Кот на миллион долларов: сколько заработал латвийский мультфильм «Поток»?

Однако кино (включая анимационные фильмы) - очень затратный бизнес. "TVNET+" выяснил, оказался ли фильм прибыльным.

"Поток" - совместный проект Латвии ("Dream Well Studio"), Франции ("Sacrebleu Productions") и Бельгии ("Take Five"). Сообщается, что общая стоимость фильма составила 3,5 миллиона евро. Примерно 45% из них (точнее, 1 578 060 евро) привлекла латвийская сторона.

Говоря о финансовом успехе, продюсер фильма Матисс Кажа заявил, что "Поток" уже сейчас можно назвать прибыльным (что на самом деле большая редкость в мире независимого кино и в целом в кинопроизводстве). При этом в разговоре с "TVNET+" продюсер не назвал точную сумму, заработанную "Потоком" - мировое распространение анимационного фильма еще продолжается, и на многих значимых территориях он еще не вышел.

По данным крупнейшего кинопортала "IMDb", по состоянию на 15 января брутто-доходы "Потока" уже превысили 8,8 млн долларов США. Часть доходов от продажи билетов забирают кинотеатры, но, учитывая скромный бюджет фильма, эту цифру уже можно назвать внушительной.

"Пока мы не можем делать общие выводы, поскольку находимся в процессе проката, а фильм еще не был показан на многих крупных территориях и только ждет своей премьеры в кинотеатрах. Гораздо точнее было бы говорить о цифрах, когда фильм завершит свой цикл в кинотеатрах на большинстве территорий - примерно во второй половине 2025 года.

Самые высокие показатели в США и Франции. Во Франции фильм на данный момент заработал (данные GBO - валовые кассовые сборы) около 4 миллионов евро, в то время как в США около 3 миллионов долларов.

Фильм также имеет невероятно высокие показатели в Мексике, где он заработал около 2 миллионов евро за две недели. В целом, мы уже сейчас можем сказать, что фильм финансово прибыльный", - говорит Кажа.

