Кошки ведут себя по-разному с мужчинами и женщинами. И это не миф

Редакция PRESS 6 января, 2026 16:23

Животные 0 комментариев

Если вам казалось, что кошка иначе реагирует на мужчин, чем на женщин — вы ничего не выдумали. Учёные подтверждают: кошки действительно меняют поведение в зависимости от пола человека.

Причём делают это осознанно, в рамках своего кошачьего интеллекта.

Исследования показали, что при общении с мужчинами кошки чаще мяукают и подают голос. Иногда — в два раза активнее, чем с женщинами. С женщинами они, наоборот, чаще используют тихие сигналы: взгляд, движение хвоста, приближение.

Почему так происходит? Всё довольно просто и даже немного иронично. Мужчины в среднем хуже реагируют на невербальные сигналы кошек. Они реже замечают, что животное «намекает», меньше разговаривают с питомцем и чаще игнорируют тонкие формы общения. Кошка делает вывод быстро: если тихо не работает — надо говорить громче.

С женщинами ситуация обратная. Они чаще разговаривают с кошками, быстрее реагируют на жесты и взгляды, поэтому кошке не нужно повышать голос, чтобы быть услышанной.

Учёные подчёркивают: пол человека оказался единственным устойчивым фактором, влияющим на количество кошачьих «реплик». Ни возраст кошки, ни порода, ни количество людей в доме такой разницы не давали.

Проще говоря, кошки ведут себя не «по настроению», а по опыту. Они быстро понимают, как именно с вами лучше общаться — и подстраиваются.

Так что если кот орёт именно на вас —возможно, он просто решил, что иначе до вас не достучаться.
 
 
 

Сегодня очень многие люди ежегодно уезжают из Латвии в поисках лучшей жизни. У каждого отъезда свои причины, но чаще всего это поиски более хорошей работы. По данным Министерства иностранных дел, в разных странах сейчас находятся более 420 000 представителей латвийской диаспоры. Означает ли то, что это число по-прежнему так велико, что их жизнь там лучше?

Сегодня очень многие люди ежегодно уезжают из Латвии в поисках лучшей жизни. У каждого отъезда свои причины, но чаще всего это поиски более хорошей работы. По данным Министерства иностранных дел, в разных странах сейчас находятся более 420 000 представителей латвийской диаспоры. Означает ли то, что это число по-прежнему так велико, что их жизнь там лучше?

Учёные заявили о потенциальном прорыве в борьбе с ожирением: они нашли способ заставить клетки сжигать больше калорий, не разрушая организм. Речь идёт не о диете и не о тренировках, а о тонкой настройке работы митохондрий — «энергостанций» внутри клеток.

Учёные заявили о потенциальном прорыве в борьбе с ожирением: они нашли способ заставить клетки сжигать больше калорий, не разрушая организм. Речь идёт не о диете и не о тренировках, а о тонкой настройке работы митохондрий — «энергостанций» внутри клеток.

Жители Риги и в этом году могут бесплатно избавиться от рождественских елок — без вреда для окружающей среды. Вывоз елок производится в разных районах города, сообщает Рижская дума.

Жители Риги и в этом году могут бесплатно избавиться от рождественских елок — без вреда для окружающей среды. Вывоз елок производится в разных районах города, сообщает Рижская дума.

В понедельник в рижском 24-ом автобусе, следовавшем в сторону центра, около двух часов дня, то есть в то время, когда в транспорте домой со школы как раз возвращались дети, некая женщина устроила дебош и достала нож.

В понедельник в рижском 24-ом автобусе, следовавшем в сторону центра, около двух часов дня, то есть в то время, когда в транспорте домой со школы как раз возвращались дети, некая женщина устроила дебош и достала нож.

Государственная полиция начала ведомственную проверку по факту полученной производственной травмы на строительном объекте «Rail Baltica» на территории Рижского центрального железнодорожного вокзала, выяснило агентство LETA.

Государственная полиция начала ведомственную проверку по факту полученной производственной травмы на строительном объекте «Rail Baltica» на территории Рижского центрального железнодорожного вокзала, выяснило агентство LETA.

Депутат Европарламента Мартиньш Стакис («Прогрессивные») допускает, что может участвовать в выборах в Сейм, которые пройдут в этом году, и стать ведущим кандидатом партии на пост премьер-министра. Об этом он заявил во вторник в программе «900 секунд», подчеркнув, что окончательных решений внутри партии пока нет.

Депутат Европарламента Мартиньш Стакис («Прогрессивные») допускает, что может участвовать в выборах в Сейм, которые пройдут в этом году, и стать ведущим кандидатом партии на пост премьер-министра. Об этом он заявил во вторник в программе «900 секунд», подчеркнув, что окончательных решений внутри партии пока нет.

Служба государственной безопасности (СГБ) все еще рассматривает соответствие 25 должностных лиц самоуправлений для работы с государственной тайной, сообщили агентству ЛЕТА в учреждении.

Служба государственной безопасности (СГБ) все еще рассматривает соответствие 25 должностных лиц самоуправлений для работы с государственной тайной, сообщили агентству ЛЕТА в учреждении.

