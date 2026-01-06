Кошки ведут себя по-разному с мужчинами и женщинами. И это не миф

Причём делают это осознанно, в рамках своего кошачьего интеллекта.

Исследования показали, что при общении с мужчинами кошки чаще мяукают и подают голос. Иногда — в два раза активнее, чем с женщинами. С женщинами они, наоборот, чаще используют тихие сигналы: взгляд, движение хвоста, приближение.

Почему так происходит? Всё довольно просто и даже немного иронично. Мужчины в среднем хуже реагируют на невербальные сигналы кошек. Они реже замечают, что животное «намекает», меньше разговаривают с питомцем и чаще игнорируют тонкие формы общения. Кошка делает вывод быстро: если тихо не работает — надо говорить громче.

С женщинами ситуация обратная. Они чаще разговаривают с кошками, быстрее реагируют на жесты и взгляды, поэтому кошке не нужно повышать голос, чтобы быть услышанной.

Учёные подчёркивают: пол человека оказался единственным устойчивым фактором, влияющим на количество кошачьих «реплик». Ни возраст кошки, ни порода, ни количество людей в доме такой разницы не давали.

Проще говоря, кошки ведут себя не «по настроению», а по опыту. Они быстро понимают, как именно с вами лучше общаться — и подстраиваются.

Так что если кот орёт именно на вас —возможно, он просто решил, что иначе до вас не достучаться.





