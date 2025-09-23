Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Король Испании поблагодарил эстонских спасателей

© LETA 23 сентября, 2025 17:31

Мир 0 комментариев

Король Испании Фелипе VI принял в минувший понедельник дипломатических представителей стран, участвовавших в тушении лесных пожаров в августе, в том числе посла Эстонии в Испании Андреса Рунду, чтобы поблагодарить спасателей за помощь и поддержку.

Король поблагодарил страны, пришедшие на помощь в трудные времена, и особо отметил вклад Эстонии и Финляндии, которые оказали помощь, прибыв  из более отдаленных регионов. Он высоко оценил профессионализм и  способность спасателей  адаптироваться к сложным обстоятельствам, включая незнакомую местность и погодные условия.

По словам короля, лесные пожары нанесли наибольший  за последнее десятилетие ущерб Испании, оказав негативное воздействие на территорию около 400 000 гектаров.

В оказании помощи Испании в тушении лесных пожаров участвовали 40 спасателей из Эстонии.

В 2026-м поднимут пособия по рождению ребёнка и по уходу за ним

Важно 19:08

Важно 0 комментариев

В следующем году пособие по рождению ребенка будет увеличено до 600 евро, т.е. на 178,83 евро, а пособие по уходу за ребенком для молодых родителей - до 298 евро, т.е. на 127 евро, при этом пособие для работающих родителей останется в размере 75%, сообщила агентству ЛЕТА представитель Министерства благосостояния Айга Исаева.

Чума ударила по людям: свиноферма увольняет работников

Бизнес 18:57

Бизнес 0 комментариев

Крупнейшая свиноферма Эстонии Ekseko вынуждена  из-за чумы свиней уволить свыше 40 человек; предприятие рассчитывает на государственную помощь, но не может предположить, когда возобновится производство, пишет Sakala.

«RNP нельзя доверять»: в Рижской думе пересматривают договоры с жильцами

Важно 18:43

Важно 0 комментариев

Муниципальное предприятие SIA «Rīgas namu pārvaldnieks» (RNP) предлагает жителям заключить договоры на управление домами, которые, по мнению критиков, оказываются менее выгодными, чем действующие условия. Такие претензии сегодня прозвучали на заседании Комитета Рижской думы по вопросам жилья и окружающей среды.

Трагическая история: британская звезда узнала о предках из Латвии

Важно 18:32

Важно 0 комментариев

Латвийский Музей оккупации на своем сайте опубликовал удивительную информацию о британской звезде Олли Мёрсе (Olly Murs). Артист исследовал документы в Латвийском государственном архиве, Рижском цирке, главном здании Музея оккупации и в «Угловом доме», сообщили представители музея.

Жители в ужасе: из канализации хлынула красно-бурая жижа

ЧП и криминал 18:28

ЧП и криминал 0 комментариев

Несколько жителей Цесиса столкнулись с неприятной ситуацией — на их участки на улице Лигатнес потекли красновато-бурые сточные воды.

«Потом не жалуйтесь»: Польша заявила, что будет сбивать самолёты России над НАТО

Мир 18:14

Мир 0 комментариев

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил с предупреждением в адрес Москвы на экстренном заседании Совета Безопасности ООН в понедельник. "Мы знаем, что вы не уважаете международное право и не умеете жить в мире со своими соседями", - сказал польский министр.

Польша вновь открывает границу с Белоруссией

Мир 17:57

Мир 0 комментариев

Польша в ночь с 24 на 25 сентября откроет пограничные переходы на границе с Белоруссией, которые были закрыты около двух недель назад в связи с российско-белорусскими военными учениями "Запад-2025", сообщил премьер-министр Дональд Туск.

