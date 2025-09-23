Король Испании поблагодарил эстонских спасателей

Король поблагодарил страны, пришедшие на помощь в трудные времена, и особо отметил вклад Эстонии и Финляндии, которые оказали помощь, прибыв из более отдаленных регионов. Он высоко оценил профессионализм и способность спасателей адаптироваться к сложным обстоятельствам, включая незнакомую местность и погодные условия.

По словам короля, лесные пожары нанесли наибольший за последнее десятилетие ущерб Испании, оказав негативное воздействие на территорию около 400 000 гектаров.

В оказании помощи Испании в тушении лесных пожаров участвовали 40 спасателей из Эстонии.