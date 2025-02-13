Конституционный суд: требование к предвыборной агитации только на латышском — соответствует Сатверсме

В суд обратилась непредставленная в парламенте партия «Согласие», оспаривая норму закона, запрещающую использовать в предвыборной рекламе языки третьих стран, в том числе русский. На протяжении многих лет русскоязычные жители были основным электоратом «Согласия».

Суд признал положения Закона о предвыборной агитации, устанавливающие обязанность использования государственного языка в платной предвыборной агитации, соответствующими Конституции. В суде подчеркнули, что на безопасность Латвии влияет ее геополитическое положение, а именно соседство с Россией, нынешняя идеология которой ориентирована на войну и агрессию против соседних стран. Суд отмечает, что меры информационного воздействия России конкретно нацелены на страны, где планируются выборы. Поэтому в период предвыборной кампании важно свести к минимуму возможность распространения сообщений в поддержку агрессивной политики на языке, который может быть использован в качестве носителя российской идеологии.