Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 13. Февраля Завтра: Malda, Melita
Доступность

Конституционный суд: требование к предвыборной агитации только на латышском — соответствует Сатверсме

Редакция PRESS 13 февраля, 2025 14:37

Важно 0 комментариев

Конституционный суд (КС) признал конституционной норму закона, которая требует использования государственного языка в платных предвыборных кампаниях, сообщили агентству LETA в суде.

В суд обратилась непредставленная в парламенте партия «Согласие», оспаривая норму закона, запрещающую использовать в предвыборной рекламе языки третьих стран, в том числе русский. На протяжении многих лет русскоязычные жители были основным электоратом «Согласия».

Суд признал положения Закона о предвыборной агитации, устанавливающие обязанность использования государственного языка в платной предвыборной агитации, соответствующими Конституции. В суде подчеркнули, что на безопасность Латвии влияет ее геополитическое положение, а именно соседство с Россией, нынешняя идеология которой ориентирована на войну и агрессию против соседних стран. Суд отмечает, что меры информационного воздействия России конкретно нацелены на страны, где планируются выборы. Поэтому в период предвыборной кампании важно свести к минимуму возможность распространения сообщений в поддержку агрессивной политики на языке, который может быть использован в качестве носителя российской идеологии.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Дизель дорожает, бензин дешевеет: что происходит с топливом в Латвии?

Бизнес 17:34

Бизнес 0 комментариев

В Латвии средняя цена дизельного топлива на прошлой неделе увеличилась на 0,6%, а средняя цена бензина 95-й марки снизилась на 0,5%, свидетельствуют обобщенные Европейской комиссией данные.

В Латвии средняя цена дизельного топлива на прошлой неделе увеличилась на 0,6%, а средняя цена бензина 95-й марки снизилась на 0,5%, свидетельствуют обобщенные Европейской комиссией данные.

Читать
Загрузка

airBaltic получила самолет с особенной окраской: девушка летит сквозь облака

Бизнес 17:29

Бизнес 0 комментариев

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic получила свой 50-й самолет Airbus A220-300 с особой окраской. Об этом агентству LETA сообщили представители airBaltic. Как отметил президент и главный директор airBaltic Мартин Гаусс, восемь лет назад airBaltic стала первой авиакомпанией, которая начала летать на самолетах Airbus A220-300.

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic получила свой 50-й самолет Airbus A220-300 с особой окраской. Об этом агентству LETA сообщили представители airBaltic. Как отметил президент и главный директор airBaltic Мартин Гаусс, восемь лет назад airBaltic стала первой авиакомпанией, которая начала летать на самолетах Airbus A220-300.

Читать

Юрист Алексей Димитров: суд допустил серьёзные ошибки в деле о запрете агитации на русском языке

Важно 17:18

Важно 0 комментариев

Опубликовано решение Конституционного суда Латвии в деле о запрете предвыборной агитации не на языках ЕС. Запрет признали соответствующим Конституции. Работающий в Брюсселе юрист в области прав человека Алексей Димитров высказал свое мнение на эту тему.

Опубликовано решение Конституционного суда Латвии в деле о запрете предвыборной агитации не на языках ЕС. Запрет признали соответствующим Конституции. Работающий в Брюсселе юрист в области прав человека Алексей Димитров высказал свое мнение на эту тему.

Читать

Контролируемый занос? В Риге BMW влетела в дерево. ФОТО

ЧП и криминал 17:12

ЧП и криминал 0 комментариев

В рижском микрорайоне Гризинькалнс автомобиль BMW врезался в дерево. ДТП произошло на улице Августа Деглава.

В рижском микрорайоне Гризинькалнс автомобиль BMW врезался в дерево. ДТП произошло на улице Августа Деглава.

Читать

А рельсы в Россию взорвать: глава совета Латвийской торгово-промышленной палаты Бергс предлагает забыть о транзите

Важно 17:04

Важно 0 комментариев

Член Совета Латвийской торгово-промышленной палаты Нормундс Бергс в программе “Открытый разговор” на Латвийском радио 4 заявил, что рельсы, ведущие в Россию, хорошо бы взорвать.

Член Совета Латвийской торгово-промышленной палаты Нормундс Бергс в программе “Открытый разговор” на Латвийском радио 4 заявил, что рельсы, ведущие в Россию, хорошо бы взорвать.

Читать

За год увеличилось число студентов: кто и на кого учится в Латвии?

Новости Латвии 16:51

Новости Латвии 0 комментариев

По сравнению с предыдущим учебным годом численность обучающихся в этом академическом году в высших учебных заведениях Латвии увеличилась на 1%, или на 773 студента, свидетельствуют обобщенные Центральным статистическим управлением (ЦСУ) данные.

По сравнению с предыдущим учебным годом численность обучающихся в этом академическом году в высших учебных заведениях Латвии увеличилась на 1%, или на 773 студента, свидетельствуют обобщенные Центральным статистическим управлением (ЦСУ) данные.

Читать

Деньги на ветер! Большинство ветряных электростанций никогда не будут построены: министр

Важно 16:39

Важно 0 комментариев

В Латвии на различных стадиях развития – от проектирования и оценки воздействия на окружающую среду до стадии строительства – в настоящее время находится более 80 ветряных парков. Общее количество запланированных турбин превышает 2400, что в 22 раза больше, чем уже установленные ветряные турбины.

В Латвии на различных стадиях развития – от проектирования и оценки воздействия на окружающую среду до стадии строительства – в настоящее время находится более 80 ветряных парков. Общее количество запланированных турбин превышает 2400, что в 22 раза больше, чем уже установленные ветряные турбины.

Читать