В подготовленном Ушаковым проекте руководящих принципов бюджета ЕС на следующий год особое внимание уделено муниципалитетам, расположенным на восточной внешней границе ЕС. Он подчёркивает, что приграничные муниципалитеты сталкиваются не только с рисками в сфере безопасности, но и со структурными экономическими и социальными проблемами.

Кроме того, в подготовленном проекте акцентируется необходимость прекратить «дискриминацию» фермеров Центральной и Восточной Европы путём устранения диспропорций в механизмах прямых платежей и поддержки. Депутат Европарламента подчёркивает, что приграничным муниципалитетам необходимы целевые компенсации, а фермерам на восточном фланге следует обеспечить справедливое отношение, положив конец многолетнему неравенству.

В документе депутат Европарламента призывает осуществлять инвестиции на европейском уровне в доступность жилья, а в сфере здравоохранения акцент делается на человеческие ресурсы — он призывает внедрять стратегии удержания персонала. В проекте руководящих принципов политик предлагает оценивать реальную отдачу и влияние бюджетных программ на жителей ЕС.

По мнению Ушакова, при работе над бюджетом следующего года необходимо учитывать финансовый контекст, в частности расходы на обслуживание долга по инструменту «NextGenerationEU» — финансовому механизму ЕС, созданному для поддержки стран-членов в преодолении последствий пандемии Covid-19. По словам депутата Европарламента, ожидается, что в 2027 году процентные платежи могут достичь 10 миллиардов евро, тогда как в бюджете на эту цель предусмотрено менее 5 миллиардов евро, что создаёт дефицит в несколько миллиардов евро.

В предыдущем созыве Ушаков выполнял обязанности докладчика по административному бюджету Европарламента, а в этом году его зона ответственности охватывает общий бюджет ЕС.