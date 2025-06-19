После освобождения Юриса Янсонса от должности омбудсмена, Бюро омбудсмена продолжает работу под руководством заместителя омбудсмена Инеты Пильяне. Бюро омбудсмена продолжит выполнять все функции и задачи, установленные Законом об омбудсмене, под руководством Пильяне до тех пор, пока Сейм не утвердит нового омбудсмена.

В бюро поясняют, что инициатива по выдвижению кандидатов на должность омбудсмена является прерогативой депутатов Сейма. Пока со стороны депутатов Сейма такое предложение не выдвинуто, Пильяне воздерживается от комментариев агентству LETA о том, готова ли она взять на себя роль омбудсмена.

Уже сообщалось, что сам Янсонс принял решение об отставке с должности, подав соответствующее уведомление в Президиум Сейма в понедельник, чтобы парламент мог принять решение о его увольнении.

Право выдвинуть нового кандидата на должность омбудсмена имеют не менее десяти депутатов Сейма. В настоящее время Сейм оценивает изменения в законе, которые также предоставят Президенту право выдвигать кандидата на должность омбудсмена. Поправки должны быть поддержаны Сеймом еще в трех чтениях.