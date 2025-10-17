Конечную остановку 3-го троллейбуса перенесут

По её словам, перенос связан со строительством нового транспортно-пересадочного узла. Движение троллейбусов будет организовано по временному расписанию:

в сторону Саркандауговы они пойдут по маршруту до ул. Тилтас затем по Тилтас и Слиежу до ул. Симаня, где смогут разворачиваться на новом участке у железнодорожной станции.

«Изменения позволят улучшить связь между движением поездов и общественного транспорта», — отметила Барташевича-Фелдмане.

В сторону центра троллейбусы поедут обратно по ул. Слиежу и далее по привычному маршруту. Также скорректированы время отправления с обоих конечных пунктов и добавлен утренний рейс из Кундзинсалы — в 7:36 по рабочим дням.

Кроме того, теперь троллейбус будет останавливаться и на остановке «Саркандаугава» на Тилтас-