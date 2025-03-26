Кому война, кому мать родна: Раев назвал страны, которым выгодна война на Украине

«Это такая парадоксальная ситуация, когда мы считаем, что война - это плохо и невыгодно», - продолжил комментировать Раев, демонстрируя наглядный график того, каким странам выгодна война в Украине. Среди этих стран - Китай, Индия, Норвегия, США, Турция и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

«Не то чтобы эти страны были особенно рады продолжению войны, например, Норвегия. Но надо понимать, что Норвегия сейчас в плюсе от поставок газа. Потому что теперь те поставки газа, которые шли из России, не идут в Европу. Значит, Норвегия - одна из тех стран, которые теперь зарабатывают на этом больше. Конечно, страны, которые в первую очередь выигрывают от войны, - это Китай и Индия. У них есть ряд плюсов. То, что Россия раньше продавала Европе, теперь продается им. И они на этом наживаются. Есть и арабские страны, которые получают огромную выгоду, например ОАЭ. Туда приходят очень крупные российские инвестиции - инвестиции, которые раньше пытались разместить в Европе. Теперь мы видим, что они пошли в другом направлении», - сказал Раев в эфире телеканала TV24, отметив, что у Турции и США также есть ряд „плюсов“.

Более того, Европа теперь тоже собирается активнее развивать военное производство, причем не только для того, чтобы помочь Украине, но и для того, чтобы «перевооружиться» самой. Так, Раев признал: «В принципе, Европа будет делать то же самое, потому что Европа будет вкладывать деньги в свой военно-промышленный комплекс - в свои заводы и компании, - которые потом будут производить это оружие для Украины. Так что это побочный эффект войны... Потому что война не всегда плоха для всех, потому что есть кто-то, для кого война - это тоже хорошо», - резюмировал полковник запаса NBS Раев, комментируя вопрос о том, кому выгодна война в Украине.