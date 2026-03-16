Словакия в последний момент сняла вето на продление санкций против России

Санкции, введенные в отношении России из-за ее войны против Украины, должны единогласно продлеваться всеми 27 государствами - членами ЕС каждые полгода. Словакия заблокировала этот процесс, потребовав исключить из списка олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

Если бы Братислава не уступила, то срок действия санкций истек бы уже 15 марта. Теперь они действуют до 15 сентября. В то же время из санкционного списка исключили двух других человек - голландского нефтетрейдера Нильса Трооста и дочь главы российской нефтепроводной компании "Транснефть" Майю Болотову. Еще пять человек были убраны из перечня по причине смерти.

В общей сложности под санкции подпадают около 2600 человек и организаций, в том числе президент России Владимир Путин, - их активы в ЕС заморожены, въезд в Евросоюз запрещен.

Тактика блокады санкций

Пророссийские правительства Словакии и Венгрии и прежде неоднократно угрожали не продлевать санкции и требовали исключения определенных лиц или организаций из санкционного списка. Но каждый раз - как и сейчас - соглашение достигалось, пусть порой и в самый последний момент.

В то же время Венгрия по-прежнему блокирует выделение кредита ЕС для Украины в размере 90 млрд евро из-за прекращения поставок нефти из России по нефтепроводу "Дружба". Трубопровод, по данным украинской стороны, был поврежден в январе в результате российского удара и выведен из строя.

Венгрия и Словакия обвиняют Киев в затягивании ремонта и использовании предполагаемых повреждений как предлога для остановки трубопровода. Из-за этого спора Будапешт также блокирует новый санкционный пакет против России.