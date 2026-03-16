-Уважаемые "ездуны"!
Хочу всех, кто ещё не знает, предупредить об очередной (да простит меня администратор сайта) кормушке-"кирпич"-въезд запрещён- какой-то самопальный временный знак, приваленный бетонными плитами, чтоб ветер не унёс, установленный напротив здания автовокзала при выезде с центрального рынка в сторону центра.
Посещение рынка мне обошлось в 58 евро: 3 евро за парковку на 20 минут и 55 за проезд по аркой ж/д.
Ехал вслед за остальным транспортом...-сам виноват...
Штраф пришёл на следующий день.
Поражает оперативность соответствующих служб и наличие многочисленных камер на такой знак.
Такая бы молниеносная реакция- да на все бы остальное.
Наверное-это один из самых простых способов зарабатывать деньги-ведь разных запрещающих знаков много и не все удостаиваются чести быть оснащенными камерами наблюдения.
Вот, стоимость камер и их монтаж отбивается штрафами + ещё и навар.Главное, в правильном месте и без единого на то обоснования, т.к. никакие строительные работы там давно не ведутся.
Примите это к сведению!
Комментаторы откликнулись:
-Да лучше уже вообще в центр на машине не ездить. Ни парковок нормальных, ни дорог нормальных, про организацию движения - вообще молчу... да нафиг надо.