В этом году в честь 80-летия организация "Daugavas Vanagi" приглашает общественность принять участие в мероприятиях в Риге и Лестене. В программе - традиционные памятные мероприятия, церковные службы и концерты.

В Риге традиционное богослужение пройдет в церкви Святого Иоанна в 10 часов утра, затем в 11 часов состоится шествие от церкви к памятнику Свободы и возложение цветов к памятнику.

В 13:00 в Лестенской евангелическо-лютеранской церкви состоится концерт, а в 14:00 - минута памяти на Лестенском братском кладбище.

Каждый год 16 марта в Риге и Лестене проходят памятные мероприятия в память о латышских легионерах, погибших во Второй мировой войне.

