Кому достанутся проблемы RailBaltica? Прозвучали имена кандидатов на пост министра сообщения

Как сообщает телеканал TV3 со ссылкой на неофициальную информацию, "Прогрессивные" могут выдвинуть на пост министра сообщения депутата Сейма, парламентского секретаря Министерства обороны Атиса Швинку.

Между тем, другие политики в качестве наиболее вероятного кандидата на пост министра в кулуарных беседах называют Скайдрите Абраму, которая сейчас возглавляет комиссию Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике, а ранее возглавляла Совет по конкуренции.

В свою очередь, Латвийское телевидение сообщает, что "Прогрессивные" рассматривают и кандидатуру активистки диаспоры Элины Пинто, которую ранее партия предложила в качестве кандидата на пост президента страны. Кроме того, Пинто баллотировалась в Европарламент, но не была избрана.

Как сообщалось, премьер-министр Эвика Силиня в процессе рестарта своего правительства отозвала с должности министра сообщения Каспара Бришкенса ("Прогрессивные"), министра образования Анду Чакшу ("Новое Единство") и министра благосостояния Улдиса Аугулиса (СЗК).