Компенсация в 2 евро за опасную поездку: водитель Bolt за замечание направил на пассажира пистолет

Инцидент произошёл 18 мая. Карлису удалось вырваться из машины после того, как водитель врезался во впереди идущий автомобиль. Стоит отметить, что до этого он чуть было не вызвал еще два столкновения.

Момент, когда водитель угрожает пассажиру пистолетом, попал на видео.

В ролике видно, что Карлис в требовательной форме просит водителя во время движения смотреть на дорогу, а не на хоккей в прямом эфире. Водитель сначала говорит, что смотрит на дорогу, но в какой-то момент взрывается и достает из-за спины пистолет и направляет его на Карлиса.

Согласно общедоступной информации, в воскресенье, 18 мая, состоялся матч чемпионата мира между сборными Словакии и Латвии, в котором Латвия одержала победу со счетом 5:1.

В итоге Карлис написал заявление в Гополицию и был начат административный процесс.

«Я считаю своим долгом поделиться своим опытом и призвать всех, кто столкнулся с подобными ситуациями и почувствовал угрозу, поделиться этим публично в социальных сетях, используя хэштег #BistamiarBOLT. Только так можно привлечь внимание общественности и ответственных учреждений к систематическим недостаткам безопасности в работе таких платформ и добиться того, чтобы эти компании были вынуждены направлять свои ресурсы не на поиск правовых решений для избежания ответственности, а на внедрение более строгих механизмов отбора водителей, контроля и безопасности, фактически обеспечив обещанную защиту пассажиров», — подчеркивает Карлис.

Тем временем компания Bolt, которая называет безопасность основой своего сервиса, выплатила Карлису компенсацию в размере... 2 евро. Представитель компании Марцис Бакис сообщил, что водителя в аппликации заблокировали. А компенсация клиенту была выплачена из расчёта продолжительности поездки.

«Мы осведомлены о конкретной ситуации и от имени команды Bolt приносим извинения клиенту за произошедшее. Безопасность — наш приоритет, поэтому мы относимся к таким случаям очень серьезно и не потерпим никаких нарушений со стороны водителей-партнеров. Мы также связались с клиентом и обсудили этот случай», - заявил Бакис.

Стоит отметить, что компания Bolt позиционирует себя как разработчика приложений, а не работодателя. Вопреки публичным заявлениям, компания позволяет людям работать водителями такси, без соответствующей лицензии и без регистрации в коммерческой деятельности со стороны водителя.