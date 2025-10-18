Польша не получила поблажек по миграции, Латвии придётся привыкать к новой реальности?

Козловскис отметил, что комиссар выразил полное понимание ситуации, в которой Латвия сталкивается с серьёзным давлением нелегальной миграции. Бруннер положительно оценил строительство восточной границы, на которое Еврокомиссия выделила 100 миллионов евро, и подтвердил, что Латвия и впредь сможет рассчитывать на финансирование для укрепления внешней границы ЕС.

«Комиссар подтвердил, что у Польши нет специального исключения по солидарной квоте в рамках миграционного пакта. Еврокомиссия продолжает работу над своим отчётом», — сообщил министр.

Ранее премьер-министр Эвика Силиня заявила, что настало время для более строгой и ответственной миграционной политики во всей Европе. По её словам, безопасность граждан Латвии и других стран ЕС «не может быть поставлена под угрозу из-за нелегальной миграции».

Силиня напомнила, что Латвия уже несколько лет несёт большие расходы на охрану восточной границы, защищая тем самым и внешнюю границу Евросоюза.

Ранее партия CЗК потребовала от министра иностранных дел Байбы Браже разъяснений по поводу сообщений о «польском исключении». В ответ министр подчеркнула, что такого решения нет и распространяемые слухи являются дезинформацией, поступающей «не только из России, но и изнутри Латвии».