В эксперименте участвовали 119 человек. Учёные проверяли реакцию трёх видов комаров на запах кожи добровольцев и обнаружили неожиданную вещь: у каждого вида оказался собственный «вкус».
Некоторые люди сильно привлекали сразу несколько видов, но ни один участник не оказался абсолютным фаворитом у всех трёх.
Комары ориентируются не только на углекислый газ и тепло тела. Они считывают сложную смесь запахов кожи, влажность, визуальные сигналы и даже вещества, которые образуются благодаря бактериям и грибкам, живущим на человеке.
Жёлтолихорадочный комар в эксперименте слегка предпочитал мужчин. Азиатского тигрового комара сильнее привлекали определённые кетоны и вещества с растительными оттенками запаха. Ночной южный домовый комар, похоже, особенно интересовался микроскопической экосистемой на коже.
Исследователи надеются, что однажды такие различия помогут создавать более точные средства защиты от болезней, которые переносят комары.
Но пока результат исследования можно сформулировать проще.
Если одного человека в компании едят комары, а другого почти не трогают, возможно, дело вовсе не в невезении.
Просто вы не их тип.
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