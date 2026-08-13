Некоторые люди сильно привлекали сразу несколько видов, но ни один участник не оказался абсолютным фаворитом у всех трёх.

Комары ориентируются не только на углекислый газ и тепло тела. Они считывают сложную смесь запахов кожи, влажность, визуальные сигналы и даже вещества, которые образуются благодаря бактериям и грибкам, живущим на человеке.