Коллаген — чудо-лекарство или поддержка? Учёные наконец определились

Коллаген — самый распространённый белок в организме. Он поддерживает кожу, сухожилия, суставы и кости. С возрастом его становится меньше: после 40 лет организм теряет примерно 1% коллагена в год.

Именно поэтому добавки с коллагеном стали огромным бизнесом. Только за один год люди потратили на них около двух миллиардов долларов.

Некоторые исследования действительно показывают положительный эффект. У людей, принимающих коллаген, кожа может стать более увлажнённой и немного эластичнее.

Есть и данные о пользе для суставов. У физически активных людей добавки иногда помогают уменьшить боль и воспаление после нагрузок.

Но есть один нюанс.

Пока нет убедительных доказательств, что коллаген способен разглаживать морщины или заметно омолаживать кожу.

Учёные объясняют это просто: попадая в организм, коллаген распадается на обычные аминокислоты — те же самые, которые мы получаем из обычной еды.

Поэтому врачи напоминают: мясо, рыба, яйца, витамин C и здоровый образ жизни по-прежнему остаются главным «рецептом» для кожи и суставов.

А коллаген — скорее поддержка, а не чудо-эликсир.





