В Риге накрыли крупнейшую за семь лет партию кокаина

Государственная полиция, работая в сфере борьбы с наркотиками, вышла на след лиц, связанных с оборотом наркотических веществ в Рижском регионе. Эти лица в основном занимались распространением кокаина.

8 марта этого года сотрудники 4-го бюро Управления криминальной полиции Рижского регионального управления Государственной полиции задержали мужчин 2000 и 2002 годов рождения. Ранее они в поле зрения полиции не попадали.

В свою очередь, в квартире другого подозреваемого были изъяты еще 10 граммов кокаина, а при личном досмотре у него нашли 20 граммов марихуаны. Стоимость изъятых веществ на черном рынке оценивается примерно в один миллион евро.

В связи с произошедшим начат уголовный процесс по третьей части статьи 253.1 Уголовного закона - за незаконное приобретение, хранение, перевозку или пересылку наркотических средств с целью сбыта либо за незаконный сбыт наркотических средств, если это совершено организованной группой или если это совершено в крупных размерах. За такое преступление законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 15 лет с конфискацией имущества или без конфискации имущества и с пробационным надзором на срок до трех лет.

10 марта Государственная полиция ходатайствовала о применении в отношении подозреваемых меры пресечения - заключения под стражу. Суд, оценив обстоятельства, не применил заключение под стражу, поэтому к лицам применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.