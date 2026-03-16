На прошлой неделе соцсети обсуждали видео, на котором видно, насколько плохо выполнены строительные работы на променаде Мукусалас в Риге. А ведь его официально сдали в эксплуатацию.

Осторожно, в видео содержится ненормативная лексика!

Муниципалитет уже проинформирован о сложившейся ситуации. Сегодня вместе с подрядчиком будет проведена повторная инспекция объекта, а с началом строительного сезона все обнаруженные дефекты должны быть устранены.

На прошлых выходных в соцсетях распространились несколько видео, в которых политики и блогеры демонстрируют низкое качество работ на променаде Муксалас: руками крошат бетон с новых перил, ковыряют швы между строительными блоками и т. п.

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс (P) в Twitter (X) написал, что ещё в прошлом году компании была предъявлена претензия по качеству отдельных работ. Муниципалитет потребовал устранить выявленные недостатки с началом строительного сезона, подтвердил мэр.

Напомним: 22 декабря прошлого года променад Муксалас был сдан в эксплуатацию. Двухлетние строительные работы обошлись в 20,8 миллиона евро (без НДС).

Реконструкция набережной, начатая в декабре 2023 года, стала одним из крупнейших инвестиционных проектов Рижского самоуправления по обновлению городской инфраструктуры. Цель — превратить берег Даугавы в визуально привлекательную, современную и безопасную променаду длиной около 2,3 км.

Общий объём финансирования на укрепление берега и сопутствующую инфраструктуру составил 20,8 млн евро без НДС: 85% — кредит Государственной кассы, 15% — средства Рижского самоуправления.