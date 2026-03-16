Хрящ может восстанавливаться? Учёные неожиданно пересматривают старое правило

Редакция PRESS 16 марта, 2026 15:22

Наука 0 комментариев

Долгие годы врачи говорили одно и то же: если суставной хрящ разрушился, он уже не восстановится. Именно поэтому артроз считается одной из самых распространённых причин хронической боли и потери подвижности.

Но теперь учёные начинают сомневаться в этом старом медицинском «приговоре».

Хрящ долго считался практически неспособным к восстановлению. В отличие от многих тканей организма, он почти не имеет кровоснабжения, а значит, повреждения заживают очень плохо.

Поэтому лечение обычно ограничивалось обезболиванием, физиотерапией и, в тяжёлых случаях, заменой сустава на искусственный.

Однако новые исследования показывают, что ситуация может быть сложнее.

Один из подходов — создание специального «каркаса» для роста хряща. Учёные разработали материал, который вводится прямо в повреждённый сустав. Там он собирается в микроскопическую сеть из волокон, похожую на структуру здорового хряща.

В экспериментах на животных через несколько месяцев в таких участках начали появляться новые хрящевые ткани, близкие по свойствам к естественным.

Есть и другой путь. Некоторые исследователи пытаются включить собственные механизмы восстановления организма.

Например, учёные обнаружили фермент, уровень которого растёт с возрастом и мешает тканям восстанавливаться. Когда его блокировали в эксперименте, повреждённый хрящ у животных начал восстанавливаться, а суставы работали заметно лучше.

Третье направление исследований связано с воспалением, которое ускоряет разрушение суставов. В одном из экспериментов клетки сустава заставили вырабатывать защитный белок прямо внутри колена — после одной инъекции эффект сохранялся около года.

Пока ни один из этих методов ещё не стал обычным лечением для людей. Учёные подчёркивают, что нужны большие клинические исследования.

Но сама идея уже меняется.

Артроз всё меньше рассматривают как неизбежное «изнашивание» суставов — и всё больше как биологический процесс, который, возможно, однажды удастся остановить или даже обратить назад.
 
 
 

Комментарии (0)

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

