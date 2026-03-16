Хрящ может восстанавливаться? Учёные неожиданно пересматривают старое правило

Но теперь учёные начинают сомневаться в этом старом медицинском «приговоре».

Хрящ долго считался практически неспособным к восстановлению. В отличие от многих тканей организма, он почти не имеет кровоснабжения, а значит, повреждения заживают очень плохо.

Поэтому лечение обычно ограничивалось обезболиванием, физиотерапией и, в тяжёлых случаях, заменой сустава на искусственный.

Однако новые исследования показывают, что ситуация может быть сложнее.

Один из подходов — создание специального «каркаса» для роста хряща. Учёные разработали материал, который вводится прямо в повреждённый сустав. Там он собирается в микроскопическую сеть из волокон, похожую на структуру здорового хряща.

В экспериментах на животных через несколько месяцев в таких участках начали появляться новые хрящевые ткани, близкие по свойствам к естественным.

Есть и другой путь. Некоторые исследователи пытаются включить собственные механизмы восстановления организма.

Например, учёные обнаружили фермент, уровень которого растёт с возрастом и мешает тканям восстанавливаться. Когда его блокировали в эксперименте, повреждённый хрящ у животных начал восстанавливаться, а суставы работали заметно лучше.

Третье направление исследований связано с воспалением, которое ускоряет разрушение суставов. В одном из экспериментов клетки сустава заставили вырабатывать защитный белок прямо внутри колена — после одной инъекции эффект сохранялся около года.

Пока ни один из этих методов ещё не стал обычным лечением для людей. Учёные подчёркивают, что нужны большие клинические исследования.

Но сама идея уже меняется.

Артроз всё меньше рассматривают как неизбежное «изнашивание» суставов — и всё больше как биологический процесс, который, возможно, однажды удастся остановить или даже обратить назад.





