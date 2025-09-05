Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Кого пытаетесь обмануть? Петравича об экономии правительства Силини

5 сентября, 2025

LETA

По мере того, как приближаются сроки принятия государственного бюджета, усиливается давление оппозиции, которая критикует политиков из правящих партий за недостаточно жёсткие меры экономии и недостаточную прозрачность в подготовке бюджета, пишет Diena.

Вчера Сейм отклонил проект решения партии "Латвия на первом месте" (LPV) "О реализации реальных мер экономии и по сокращению бюрократии".

Депутат Рамона Петравича (LPV), призывая включить поданный проект решения в повестку дня Сейма, заявила:

"Правительство продолжает ежегодно брать в долг по два миллиарда, при этом экономия в 170 миллионов теперь преподносится как подвиг правительства Силини. Кого вы пытаетесь обмануть!? Каждый год проводится пересмотр расходов, и каждый год выявляются примерно такие суммы. Причём из сэкономленных 171 миллиона евро около 60 миллионов евро - это результат налоговых поступлений, перераспределения средств от самоуправлений, а не реальной экономии на расходах государственного управления". Пересмотрев расходы, можно сэкономить 800 миллионов евро, что признают и латвийские работодатели. А это именно та сумма, которая необходима для приоритетов следующего года - безопасности, образования и демографии. Между тем реальные меры жёсткой экономии так и остались лишь обещаниями. Они не реализуются на практике, сказала депутат.

Она предложила поручить правительству представить Сейму к моменту составления бюджета на 2026 год реальное дополнительное сокращение расходов на государственное управление, сократить закупки на семь-восемь процентов, ликвидировать лишние вакансии, сократить численность государственных чиновников не менее чем на 10 процентов, отменить премии за ежегодную оценку деятельности, провести аудит функций и ликвидировать учреждения, функции которых дублируются.

Сейм также отклонил проект решения, внесенный десятью депутатами от "Объединенного списка" (ОС) "О пересмотре процесса разработки государственного бюджета".

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

