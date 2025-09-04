«Коалиция решительных» обеспечит воздушное патрулирование и морское разминирование Украины

Один из ключевых вопросов, который остается открытым, - "что делать, когда силы будут развернуты, а РФ снова откроет огонь", - сказал один из источников.

Лидеры 34 стран, в основном европейских, примут в четверг участие во встрече представителей коалиции, созванной президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером по просьбе их украинского коллеги Владимира Зеленского. В ней также примут участие главы НАТО, а также руководители Европейского совета и Еврокомиссии.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил журналистам в среду, что хотя альянс не будет играть роли в гарантиях безопасности, он принимает участие в переговорах, "чтобы не допустить нерационального распределения ресурсов". Главнокомандующий союзными войсками НАТО в Европе (SACEUR), генерал ВВС США Алексус Гринкевич, также участвует в этом процессе.

"Мы должны смотреть, как это отразится на планах НАТО", - добавил Рютте.

Коалиция была создана в середине февраля для работы над обеспечением гарантий безопасности для Украины в случае прекращения огня с Россией, учитывая, что Вашингтон настаивает на том, что Европа должна взять на себя большую часть бремени.

Киев рассматривает членство в НАТО и ЕС как окончательную гарантию безопасности, но также призывает союзников обеспечить долгосрочную поддержку, чтобы быть в состоянии сдержать возможную будущую агрессию.

Вечером в среду Макрон подтвердил, что техническая работа по гарантиям завершена, материалы "подготовлены, задокументированы и подтверждены" и должны быть одобрены лидерами.

Ранее на этой неделе Елисейский дворец заявил, что теперь необходимо только подтверждение того, что планы получат поддержку США.

Макрон проинформирует президента США Дональда Трампа о ходе переговоров.

Союзники опасаются размещать сухопутные войска после соглашения о прекращении огня, даже в так называемых "неконтактных зонах", без поддержки США (воздушного и ракетного прикрытия и расширенного обмена информацией).

Входящие в коалицию страны и Украина призывают Трампа усилить давление на РФ после того, как президент Путин проигнорировал крайний срок, установленный США, чтобы сесть за стол переговоров.

Отвечая на вопрос об отсутствии прогресса в среду, американский лидер сказал, что находится в контакте с обоими президентами, отметив: "Они еще не готовы. Но что-то должно произойти. Мы собираемся добиться этого".