«Коалиция решительных» обеспечит воздушное патрулирование и морское разминирование Украины

Euronews 4 сентября, 2025 15:59

Представители стран, входящих в "Коалицию решительных", завершили техническую работу над гарантиями безопасности, которые готовы предоставить Украине после прекращения огня. Союзники по "Коалиции решительных" договорились о трех основных гарантиях безопасности для Украины, включая воздушное патрулирование и морское разминирование, сообщили Euronews источники.

Один из ключевых вопросов, который остается открытым, - "что делать, когда силы будут развернуты, а РФ снова откроет огонь", - сказал один из источников.

Лидеры 34 стран, в основном европейских, примут в четверг участие во встрече представителей коалиции, созванной президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером по просьбе их украинского коллеги Владимира Зеленского. В ней также примут участие главы НАТО, а также руководители Европейского совета и Еврокомиссии.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил журналистам в среду, что хотя альянс не будет играть роли в гарантиях безопасности, он принимает участие в переговорах, "чтобы не допустить нерационального распределения ресурсов". Главнокомандующий союзными войсками НАТО в Европе (SACEUR), генерал ВВС США Алексус Гринкевич, также участвует в этом процессе.

"Мы должны смотреть, как это отразится на планах НАТО", - добавил Рютте.

Коалиция была создана в середине февраля для работы над обеспечением гарантий безопасности для Украины в случае прекращения огня с Россией, учитывая, что Вашингтон настаивает на том, что Европа должна взять на себя большую часть бремени.

Киев рассматривает членство в НАТО и ЕС как окончательную гарантию безопасности, но также призывает союзников обеспечить долгосрочную поддержку, чтобы быть в состоянии сдержать возможную будущую агрессию.

Вечером в среду Макрон подтвердил, что техническая работа по гарантиям завершена, материалы "подготовлены, задокументированы и подтверждены" и должны быть одобрены лидерами.

Ранее на этой неделе Елисейский дворец заявил, что теперь необходимо только подтверждение того, что планы получат поддержку США.

Макрон проинформирует президента США Дональда Трампа о ходе переговоров.

Союзники опасаются размещать сухопутные войска после соглашения о прекращении огня, даже в так называемых "неконтактных зонах", без поддержки США (воздушного и ракетного прикрытия и расширенного обмена информацией).

Входящие в коалицию страны и Украина призывают Трампа усилить давление на РФ после того, как президент Путин проигнорировал крайний срок, установленный США, чтобы сесть за стол переговоров.

Отвечая на вопрос об отсутствии прогресса в среду, американский лидер сказал, что находится в контакте с обоими президентами, отметив: "Они еще не готовы. Но что-то должно произойти. Мы собираемся добиться этого".

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

