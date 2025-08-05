Коалиция из 41 страны выдвинула России свои требования: немедленно и без условий вернуть детей

Как передала BNS пресс-служба МИД Эстонии, в начале июня на двусторонней встрече в Стамбуле правительство Украины передало России предварительный список из 339 украинских детей, которые были незаконно депортированы Россией или насильно вывезены с оккупированных Россией территорий, пишут страны, включая Эстонию, в своем заявлении.

«Мы призываем Россию действовать быстро и конструктивно, чтобы обеспечить немедленное и безусловное возвращение детей, включенных в список, предоставленный Украиной, к их семьям и общинам в Украине», – говорится в заявлении.

Кроме того, страны призывают Россию предоставить полную и подтверждаемую информацию обо всех незаконно и насильственно депортированных украинских детях и обеспечить международным гуманитарным организациям доступ к этим детям, чтобы гарантировать им их права и благополучие.

«Международное сообщество должно обеспечить, чтобы защита всех детей, пострадавших от агрессии России, оставалась в центре внимания гуманитарных и дипломатических усилий», — говорится в заявлении. «Возвращение украинских детей имеет важное значение для обеспечения того, чтобы дети никогда не использовались в качестве пешек в войне».

Министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил, что Эстония вместе с другими странами-единомышленниками продолжит усилия по возвращению домой всех детей из Украины, депортированных Россией.

«Хотя в июне Украина представила России список из 339 детей, на самом деле известно, что Россия депортировала из Украины тысячи детей. Цель России — лишить этих детей детства на родине и уничтожить их украинскую идентичность. Чтобы это предотвратить, необходимо как можно скорее помочь детям вернуться на родину», – сказал Цахкна.

По словам министра иностранных дел, Эстония предприняла конкретные шаги, чтобы способствовать выявлению депортированных детей и их возвращению на родину, например, путем поддержки создания Центра по правам человека, открытого в начале этого года в городе Житомир.

Международная коалиция за возвращение депортированных в Россию детей в Украину была создана 2 февраля прошлого года. Она координирует совместные усилия Украины и ее партнеров по возвращению депортированных украинских детей. В коалицию входят 41 страна.