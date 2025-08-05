Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Августа Завтра: Bertulis, Boleslavs
Доступность

Коалиция из 41 страны выдвинула России свои требования: немедленно и без условий вернуть детей

© LETA 5 августа, 2025 16:30

Мир 0 комментариев

Международная коалиция из 41 страны выступила во вторник с заявлением о необходимости возвращения в Украину детей, депортированных в Россию. Авторы заявления требуют от России немедленно и без условий вернуть детей, депортированных из Украины в ходе агрессии.

Как передала BNS пресс-служба МИД Эстонии, в начале июня на двусторонней встрече в Стамбуле правительство Украины передало России предварительный список из 339 украинских детей, которые были незаконно депортированы Россией или насильно вывезены с оккупированных Россией территорий, пишут страны, включая Эстонию, в своем заявлении.

«Мы призываем Россию действовать быстро и конструктивно, чтобы обеспечить немедленное и безусловное возвращение детей, включенных в список, предоставленный Украиной, к их семьям и общинам в Украине», – говорится в заявлении.

Кроме того, страны призывают Россию предоставить полную и подтверждаемую информацию обо всех незаконно и насильственно депортированных украинских детях и обеспечить международным гуманитарным организациям доступ к этим детям, чтобы гарантировать им их права и благополучие.

«Международное сообщество должно обеспечить, чтобы защита всех детей, пострадавших от агрессии России, оставалась в центре внимания гуманитарных и дипломатических усилий», — говорится в заявлении. «Возвращение украинских детей имеет важное значение для обеспечения того, чтобы дети никогда не использовались в качестве пешек в войне».

Министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил, что Эстония вместе с другими странами-единомышленниками продолжит усилия по возвращению домой всех детей из Украины, депортированных Россией.

«Хотя в июне Украина представила России список из 339 детей, на самом деле известно, что Россия депортировала из Украины тысячи детей. Цель России — лишить этих детей детства на родине и уничтожить их украинскую идентичность. Чтобы это предотвратить, необходимо как можно скорее помочь детям вернуться на родину», – сказал Цахкна.

По словам министра иностранных дел, Эстония предприняла конкретные шаги, чтобы способствовать выявлению депортированных детей и их возвращению на родину, например, путем поддержки создания Центра по правам человека, открытого в начале этого года в городе Житомир.

Международная коалиция за возвращение депортированных в Россию детей в Украину была создана 2 февраля прошлого года. Она координирует совместные усилия Украины и ее партнеров по возвращению депортированных украинских детей. В коалицию входят 41 страна.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 96 реакций
Комментарии (0) 96 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 15:25 24.08.2025
Латвия: партии по осени считают…
Sfera.lv 10 минут назад
Германия: министерский декрет
Sfera.lv 8 часов назад
Литва: шаг за шагом к достижению цели
Sfera.lv 8 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
183-я неделя войны в Украине. Фронт стабилизировался. Прорыв ликвидирован.
Bitnews.lv 1 день назад
Алкоголь и табак уходят в минус: легальные продажи в Латвии падают
Bitnews.lv 1 день назад
В Латвии объявлено жёлтое предупреждение из-за гроз
Bitnews.lv 1 день назад
Латвия: три недели без Кемери
Sfera.lv 3 дня назад

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Важно 14:53

Важно 0 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Читать
Загрузка

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать