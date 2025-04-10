Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 22. Апреля Завтра: Armanda, Armands
Доступность

KNAB проводит уже 66 проверок по подозрению в нарушении предвыборной агитации

Редакция PRESS 10 апреля, 2025 12:14

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

С начала периода предвыборной агитации Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB, БПБК) усмотрело основания для проведения 66 углубленных проверок по поводу возможных нарушений предвыборной агитации, выяснило агентство ЛЕТА в БПБК.

Из них большая часть, или 36 проверок, связана с использованием административных ресурсов. Например, ситуации, когда муниципальные депутаты для осуществления агитационных мероприятий, возможно, использовали муниципальные помещения, автотранспорт или размещали на веб-сайте/в социальных сетях самоуправления публикации о потенциальном кандидате в депутаты.

Остальные же проверки связаны с возможным несоблюдением порядка агитации, использованием поддельных или анонимных аккаунтов в социальных сетях, созданных автоматизированными системами, и другими нарушениями закона о предвыборной агитации, отметили в бюро.

Сейчас БПБК продолжает изучение полученной информации. Подтверждения противоправных действий до сих пор не получено.

Как сообщалось, в Латвии 8 февраля начался период предвыборной агитации перед выборами самоуправлений, который продлится до дня выборов - 7 июня.

В этот период ведущие агитацию политические организации, кандидаты в депутаты и лица, не связанные с партиями, должны соблюдать различные ограничения и запреты, в том числе запрет на осуществление скрытой агитации. Запрет на скрытую агитацию распространяется также на оплаченный контент, при создании которого использован искусственный интеллект (ИИ) и для которого не указана сторона, оплатившая рекламу.

С началом периода предвыборной агитации политические организации, кандидаты в депутаты и любой другой агитатор должны информировать общество, если в предвыборной агитации используется ИИ.

Это означает, что опубликованные в интернете рекламные видеоклипы и все другие предвыборные агитационные материалы, при подготовке визуального оформления которых использованы инструменты ИИ, должны содержать четкое и недвусмысленное указание на то, что соответствующий материал создан с помощью ИИ.

Это условие распространяется на все оплаченные содержащие агитацию материалы, но не относится к редактированию и созданию текстов.

БПБК отмечает, что наиболее характерными для периода предвыборной агитации манипуляциями с использованием ИИ является подделка голоса кандидатов в депутаты или включение портрета кандидата в изображения или видеоматериалы с целью имитации не соответствующих действительности разговоров или ситуаций.

В связи с этим БПБК призывает потенциальных избирателей критически оценивать доступную в публичном пространстве информацию и проверять достоверность информации.

Если у жителей возникают подозрения или в их распоряжение попадает обоснованная информация или доказательства, которые могли бы свидетельствовать о нарушениях предвыборной агитации, БПБК призывает незамедлительно сообщить в учреждение. Сделать это можно несколькими способами, в том числе анонимно на платформе онлайн-оповещения или в мобильном приложении "Ziņo KNAB!", позвонив в бюро по телефону доверия 8000 2070 или электронным письмом на адрес "pasts@knab.gov.lv".

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Мы больше не потерпим!» Жители Латвии восстали против строительства ветропарков

Важно 20:50

Важно 0 комментариев

Жители Цесисского края выступают против планируемого строительства ветропарков в четырёх волостях. Они убеждены, что присутствие генераторов не только испортит ландшафт, но и нанесёт ущерб природе и приведёт к финансовым потерям для государства, сообщает «360 Ziņas».

Жители Цесисского края выступают против планируемого строительства ветропарков в четырёх волостях. Они убеждены, что присутствие генераторов не только испортит ландшафт, но и нанесёт ущерб природе и приведёт к финансовым потерям для государства, сообщает «360 Ziņas».

Читать
Загрузка

Прорусская, разношерстная и нынешняя: какие коалиции возможны после выборов в Рижскую думу

Новости Латвии 20:46

Новости Латвии 0 комментариев

"На прошлой неделе были опубликованы рейтинги партий в Риге, составленные SKDS. Некоторые комментаторы уже выразили сомнения в их точности. В опросе приняли участие лишь 555 респондентов, среди которых почти треть не знала, за кого будет голосовать", - пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

"На прошлой неделе были опубликованы рейтинги партий в Риге, составленные SKDS. Некоторые комментаторы уже выразили сомнения в их точности. В опросе приняли участие лишь 555 респондентов, среди которых почти треть не знала, за кого будет голосовать", - пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

Читать

Завтра США предложат Украине и Европе признать Крым российским: The Washington Post

Важно 20:40

Важно 0 комментариев

В среду в Лондоне украинские и европейские официальные лица столкнутся с быстро развивающимся предложением США, согласно которому в рамках мирного соглашения предполагается признать незаконную аннексию Крыма Россией и заморозить линию фронта, сообщают несколько источников, знакомых с внутренними обсуждениями, сообщает The Washington Post.

В среду в Лондоне украинские и европейские официальные лица столкнутся с быстро развивающимся предложением США, согласно которому в рамках мирного соглашения предполагается признать незаконную аннексию Крыма Россией и заморозить линию фронта, сообщают несколько источников, знакомых с внутренними обсуждениями, сообщает The Washington Post.

Читать

«Какого черта я снова буду платить, если нам говорят, что airBaltic процветает?» Крик души налогоплательщика

Латышские СМИ 20:34

Латышские СМИ 0 комментариев

Проблемы AirBaltic ни для кого не секрет, и теперь, когда в СМИ снова появилась информация о том, что может потребоваться помощь государства или налогоплательщиков, граждане обеспокоены и, откровенно говоря, рассержены. Один смелый человек также выразил свои чувства, позвонив в программу «На линии» на канале TV24.

Проблемы AirBaltic ни для кого не секрет, и теперь, когда в СМИ снова появилась информация о том, что может потребоваться помощь государства или налогоплательщиков, граждане обеспокоены и, откровенно говоря, рассержены. Один смелый человек также выразил свои чувства, позвонив в программу «На линии» на канале TV24.

Читать

«Что он там, детский сад собирается открывать?» У соседа Кариньша возникли нехорошие подозрения

Важно 20:18

Важно 0 комментариев

В программу Bez Tabu обратился житель Рои, выразив обеспокоенность тем, что рядом с недвижимостью бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша установлены искусственные дорожные неровности (так называемые «лежачие полицейские»), которые, по его мнению, нецелесообразны и, возможно, были возведены благодаря служебному положению экс-премьера.

В программу Bez Tabu обратился житель Рои, выразив обеспокоенность тем, что рядом с недвижимостью бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша установлены искусственные дорожные неровности (так называемые «лежачие полицейские»), которые, по его мнению, нецелесообразны и, возможно, были возведены благодаря служебному положению экс-премьера.

Читать

Киберпанк по-латвийски: ученые предлагают изготавливать импланты для костей из дерева

Наука и технологии 20:15

Наука и технологии 0 комментариев

Возможно, в будущем импланты для укрепления костей человека будут изготавливать не из металла, а из дерева. Над этим уже работают ученые в Латвийском государственном институте химии древесины. Оказывается, у имплантов из такого материала есть целый ряд преимуществ, рассказывает программа LSM+ «Новый день».

Возможно, в будущем импланты для укрепления костей человека будут изготавливать не из металла, а из дерева. Над этим уже работают ученые в Латвийском государственном институте химии древесины. Оказывается, у имплантов из такого материала есть целый ряд преимуществ, рассказывает программа LSM+ «Новый день».

Читать

Орущий мужик с голым писюном: легендарный фасад в Риге «украсила» сомнительная статуя (ФОТО)

Важно 20:09

Важно 0 комментариев

Рижская дума собирается рассмотреть вопрос установки произведения искусства Айгара Бикше на фасаде здания в стиле модерн. Власти пояснили, что скульптура была размещена без необходимого согласования, поэтому предстоит оценить ситуацию и провести проверку.

Рижская дума собирается рассмотреть вопрос установки произведения искусства Айгара Бикше на фасаде здания в стиле модерн. Власти пояснили, что скульптура была размещена без необходимого согласования, поэтому предстоит оценить ситуацию и провести проверку.

Читать