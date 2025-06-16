Китайские стройтовары должны подешеветь, прогнозирует руководитель Kurši

«Мы закупаем всё в долларах. Сейчас курс пошёл вниз, подешевела и логистика из Китая, так что товары, особенно сезонне: заборы, сетки, летние аксессуары, — должны стать доступнее. Это не основная часть стройматериалов, но влияние на рынок будет», — пояснил Берзиньш.

В целом, по его оценке, цены на строительные материалы в этом году останутся стабильными, с возможным ростом не более чем на 2%. Оснований для резкого подорожания, даже на фоне глобальных торговых войн и изменения тарифной политики США, нет.

Берзиньш напомнил, что примерно 90% стройматериалов на латвийском рынке производятся в странах Балтии и других государствах ЕС. Импорт из США и Китая занимает незначительную долю, поэтому внешнеэкономические колебания не окажут серьёзного влияния на общий ценовой уровень.

Он также отметил, что после спада, вызванного ростом ставок EURIBOR, в частном секторе наблюдается постепенное оживление. Люди вновь начинают строить дома и делать капитальные ремонты. В то же время в крупном строительстве сохраняется нестабильность: «Объёмы идут волнами, нет чёткого плана, а освоение фондов ЕС проходит хаотично», — сказал Берзиньш.