Китай не подтвердил заявления Путина о «Силе Сибири-2»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер ранее заявил о подписании «юридически обязывающего меморандума» и росте поставок газа до 106 млрд кубометров в год. Путин повторил эти слова, подчеркнув, что стороны наконец «достигли консенсуса».

Однако китайские власти и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) меморандум не комментировали, а в коммюнике по итогам визита Путина в Китай говорилось лишь о «сотрудничестве в инфраструктуре и энергетике» без упоминания проекта.

«Юридически обязывающий меморандум без цены и сроков не является финальным соглашением», — прокомментировал заявления российской стороны для Financial Times Александр Габуев, директор Carnegie Russia Eurasia Center.

По его словам, реальной сделкой стало лишь решение увеличить прокачку по действующему маршруту «Сила Сибири-1», тогда как по «Силе Сибири-2» Китай дал лишь понять, что «заинтересован [в проекте] и согласен на маршрут через Монголию, но обсуждать нужно цену и условия».