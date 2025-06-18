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Кирсис хвастается достижениями: последнее заседание Рижской думы этого созыва

Редакция PRESS 18 июня, 2025 13:36

Новости Латвии 0 комментариев

Twitter/X

При нынешнем созыве Рижской думы для развития столичной инфраструктуры удалось привлечь инвестиции в размере 700 млн евро, сообщил на пресс-конференции мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство"), который, вероятно, утратит должность с началом работы думы нового созыва.

Эти средства получены из фондов Европейского союза, в виде государственных дотаций и кредитов.

По словам Кирсиса, объем инвестиций самоуправления в развитие города за это время вырос в три раза: если в 2020 году на эти цели было предусмотрено менее 100 млн евро, то в 2024 году - уже 300 млн евро.

Среди наиболее крупных проектов мэр назвал ремонт мостов и путепроводов, реконструкцию набережной генерала Радзиньша, строительство Мукусальского променада и др.

Во время полномочий думы этого созыва было обновлено асфальтовое покрытие 224 улиц, а в этом сезоне проводится ремонт еще 53 улиц или их участков. По словам мэра, удалось внедрить систему, когда самоуправление больше не ждет, пока "улица окончательно не разрушится", а меняет верхний слой асфальта каждые 10 лет.

Мэр отметил, что также улучшено состояние 252 гравийных улиц, а в этом году работы планируются еще на 61 улице.

Среди важных достижений Кирсис также назвал строительство Восточной магистрали и освобождение центра Риги от грузового транспорта, реформу билетов на общественный транспорт, повышение скорости движения общественного транспорта и решение о введении единого билета на городской и железнодорожный транспорт.

Сферой, где, по словам мэра, не удалась в полной мере реализовать задуманное, стал жилищный сектор, включая утепление зданий и ремонт дворов.

Кирсис также отверг упреки в том, что Рига при думе этого созыва утратила статус метрополии. По имеющимся у него данным, наибольшее снижение численности населения столицы произошло около 2009 года, а сейчас их число стабилизируется. В последние годы, по словам мэра, население центра Риги даже увеличивается.

Он подчеркнул, что в данных, которые для саморекламы распространяет Вильнюс, утверждается, что он опередил Ригу по численности населения, однако это произошло за счет включения в состав литовской столицы пригородных территорий. "Если бы и мы учли прилегающие к столице территории, то в Риге проживало бы около миллиона человек. Не нужно принижать свою столицу и свою страну", - заявил Кирсис.

Как сообщалось, сегодня проходит заключительное заседание Рижской думы уходящего созыва. С учетом того, что инициативу формирования новой коалиции взяли на себя "Прогрессивные", Кирсис лишится поста мэра, но, как предполагается, получит один из трех постов вице-мэров.

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