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Кипсала, Вецрига, Болдерая? Где живут богатые рижане

Еженедельник «Вести» 15 октября, 2024 08:47

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Где именно в Риге живут богатые рижане - этот вопрос прояснило Центральное статистическое управление (CSB).

Согласно данным, рижане с самой высокой зарплатой проживают в районах Скансте, Кипсала и Вецрига.

Интересная информация – доходы жителей по месту их проживания.

В 2023 году средняя зарплата-брутто жителей Скансте в совокупности составила 2 876 евро, в Старой Риге – 2 262 евро, на Кипсале — 2 358 евро.

В Риге в целом средняя зарплата до уплаты налогов в прошлом году составила 1 614 евро. Зарплату выше средней получали жители 26 районов столицы, тогда как ниже средней — в 32 районах Риги.

Например, свыше 2 000 евро в месяц кроме жителей упомянутых районов получали жители Межапарка (2 196 евро), центра (2 155 евро), Бебербеки (2 113 евро) и Петерсалы-Андрейсалы (2 097 евро). Высокие зарплаты в среднем и у жителей Бишумуйжи — 1 517 евро в месяц.

Исторически многие обеспеченные люди проживают в Межапарке, но там достаточно и людей не с таким уж высоким достатком. А в Скансте, на Кипсале и Вецриге высокая концентрация зажиточных господ.  Беднота там не селится.

В Старой Риге же тех, кто там жил прежде, всех выселили из хозяйских домов.

Жители с самой низкой зарплатой, причем ниже средней по Риге, проживают понятно где: в Волери — средняя зарплата 1 072 евро, в Румбуле — 1 242 евро и Болдерае — 1 249 евро...

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