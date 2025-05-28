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Киоск самообслуживания СГД: для подтверждения чеков «Tax Free» — в аэропорту Риги

© LETA 28 мая, 2025 18:20

Новости Латвии 0 комментариев

В аэропорту «Рига» Таможенное управление Службы государственных доходов (СГД) в сотрудничестве с SIA «Global Blue Latvija» и аэропортом установило киоск самообслуживания CAS («Customs Approval System») для подтверждения чеков «Tax Free», сообщили в СГД.

В сервисе указывают, что киоск самообслуживания предоставит путешественникам возможность быстро и самостоятельно получить таможенное одобрение на товары, приобретенные в Латвии с использованием услуги «Tax Free» и вывезенные за пределы Европейского Союза.

Заместитель директора Таможенного управления СГД Сандра Карклиня-Админе отмечает, что данное цифровое решение позволяет таможенному органу более продуктивно использовать имеющиеся ресурсы, а также накапливать данные об одобренных закупках, что поможет оптимизировать операции и повысить эффективность.

С ноября 2023 года таможенники используют одно и то же цифровое решение CAS, которое позволяет выдавать разрешения на экспорт товаров в режиме онлайн, тем самым упрощая и повышая эффективность процесса возмещения налога на добавленную стоимость.
 

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