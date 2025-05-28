Киоск самообслуживания СГД: для подтверждения чеков «Tax Free» — в аэропорту Риги

В сервисе указывают, что киоск самообслуживания предоставит путешественникам возможность быстро и самостоятельно получить таможенное одобрение на товары, приобретенные в Латвии с использованием услуги «Tax Free» и вывезенные за пределы Европейского Союза.

Заместитель директора Таможенного управления СГД Сандра Карклиня-Админе отмечает, что данное цифровое решение позволяет таможенному органу более продуктивно использовать имеющиеся ресурсы, а также накапливать данные об одобренных закупках, что поможет оптимизировать операции и повысить эффективность.

С ноября 2023 года таможенники используют одно и то же цифровое решение CAS, которое позволяет выдавать разрешения на экспорт товаров в режиме онлайн, тем самым упрощая и повышая эффективность процесса возмещения налога на добавленную стоимость.

