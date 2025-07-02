Каждый второй латвиец — с лишним весом. Но большинству это не кажется проблемой

При этом лишь 44% респондентов знают свой индекс массы тела — один из основных показателей при оценке лишнего веса. 47% не знают его, а ещё 9% никогда о нём не слышали. Это следует из опроса агентства Norstat.

Опрос также показывает разное восприятие проблемы: 56% согласны с тем, что ожирение — это болезнь, однако многие продолжают считать его следствием образа жизни. При этом 39% участников оценивают свой вес как «немного выше нормы». Среди женщин таких — более 40%.

Хотя проблема лишнего веса распространена, готовность обращаться за медицинской помощью остаётся ограниченной. Лишь 18% респондентов заявили, что наверняка пошли бы к врачу в случае проблем с весом, ещё 38% — что, скорее всего, обратились бы. Но почти половина всё ещё не склонна обсуждать это с врачом.

Вице-президент Ассоциации семейных врачей Латвии Айнис Дзалбс напоминает, что ожирение может способствовать развитию более 200 различных заболеваний. По его словам, причины могут быть как в образе жизни, так и в генетике, а раннее обращение к врачу помогает найти индивидуальные решения по коррекции веса.

Опрос проводился с 23 по 30 мая 2025 года, в нём участвовали 1010 человек в возрасте от 18 до 74 лет