Каждый школьник на счету: в Риге продолжается комплектация 10-х классов

В нескольких рижских школах планируется открыть дополнительные классы. Однако, несмотря на это, количество мест в программах среднего образования столицы превышает количество выпускников основной школы.

Во многих рижских школах 10-е классы теоретически уже укомплектованы. Однако возможны перестановки, если кто-то из уже принятых учеников меняет свой выбор. В частности, многие школьники подали документы в несколько учебных заведений. И если в одном из них отказывают, место предлагают следующему ребёнку с наивысшими баллами в порядке очереди.

"Ситуация очень быстро меняется. Родители должны следить за информацией на сайтах школ, которую нужно обновлять каждые три дня. В этом году в среднем от одного родителя поступало пять-семь заявлений на поступление ребёнка в средние школы Риги. Но ребёнок будет учиться только в одной школе, поэтому нужно набраться терпения", - сказала представитель Рижской думы Анита Петеркопа.

В списках на сайтах школ рядом с фамилиями детей много отметок "Заявление родителей не получено" или "Документы не поданы в срок". Это означает, что родители конкретного ученика не сообщили школе, что ребёнок будет учиться в другом учебном заведении.

"Никакая электронная подпись не нужна, просто сообщите. Такой-то ребёнок, такой-то код. Мы отказываемся от места в вашей школе - и это было бы просто вежливо по отношению к тем, кто ещё ждёт", - сказала директор Рижской Юглской средней школы Хелена Вилкоста.

(Lsm.lv)