Каждого четвёртого чиновника попросят на выход: так сказала Силиня. Получится ли — другой вопрос

Как премьер сообщила журналистам после заседания партий правящей коалиции, у рабочей группы будет два сопредседателя - директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс и представитель частного сектора.

Задачей группы будет выявление проблем, которые мешают бизнесу и населению добиваться результатов в разумные сроки и с разумными затратами ресурсов. Рабочей группе будет поручено устранить эти препятствия путем опроса министерств, торгово-промышленных палат и неправительственных организаций.

Также, по словам Силини, правительство продолжит работу над уменьшением бюрократического бремени в госуправлении, при этом одним из приоритетов будет сокращение бюрократии в оборонной сфере.

"Считаю, что здесь необходим специальный "зеленый коридор", о чем я проинформировала министра обороны. Министр экономики также информирован о создании такого "зеленого коридора", поскольку очевидно, что для военной промышленности в настоящее время нужны исключения", - сказала премьер-министр.

Министерству экономики совместно с Министерством обороны предстоит разработать критерии, которые позволят предприятиям военной промышленности развиваться быстрее, добавила премьер.

По словам премьер-министра, она надеется добиться сокращения бюрократии на 25%.