Казахстан обогнал Россию по ВВП на душу населения, а Турция увеличила разрыв

14 августа, 2025 17:50

0 комментариев

По данным Международного валютного фонда, по состоянию на 2025 год РФ откатилась на 71-е место в мире по ВВП на душу населения, который считается показателем уровня экономической активности и качества жизни граждан.

В текущем году российская экономика, по оценкам МВФ, сгенерирует $14 60 подушевого ВВП - на $530, или 3,5% меньше, чем годом ранее. За год Россия потеряла 3 позиции в мировом рейтинге ВВП на душу населения, а с начала войны - 6 позиций, следует из данных МВФ.

В результате в этом году Россию обогнал Казахстан: его ВВП на душу населения увеличился с $14150 до $14770, хотя еще три года назад отставал от российского почти на треть - $11480 против $15560.

Также вперед России вышла Аргентина (70-е место, $14360 в 2025 году), а Турция, обогнавшая РФ в 2023 году, увеличила отрыв: ее ВВП на душу населения достиг $16710 (67 место).

В ближайшие три года российская экономика продолжит сползать вниз в рейтинге МВФ, следует из его прогноза.

В 2026 году по ВВП на душу населения в России увеличится лишь на $100, до $14360. В результате вперед выйдут Аргентина и Китай: у первой показатель вырастет с $14360 до $14880, а у второго - с $13690 до $14530.

В 2027 году Россия откатится на 74-е место в мире и также пропустит вперед Туркменистан: его ВВП на душу населения достигнет $15540 против $13340 сейчас.

К 2030-му, по прогнозу МВФ, вперед России также выйдут Суринам, Черногория, Санта-Лючия, Маврикий и Малайзия. В результате РФ откатится на 77-е место в мире.

Что касается Латвии, то ее ВВП на дущшу населения, по данным МВФ, сорставляет 24 370 долларов. 

Обновлено: 14:30 24.08.2025
В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

14:00

0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

13:45

0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

13:26

0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

13:02

0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

12:54

0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

12:35

0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

11:54

0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

