Как сообщило издание RTE, Кая Каллас выразила мнение, что политика нейтралитета Ирландии обусловлена тем, что страна якобы не осознает ужасы современного мира - массовые депортации, подавление культуры и языка. Она сделала эти замечания во время проходивших в преддверии предстоящего саммита НАТО дебатов в Европейском парламенте в Страсбурге.

В ходе обсуждения рассматривались вопросы будущего НАТО, увеличения оборонных расходов стран ЕС, войны России против Украины и мирных переговоров, инициированных Трампом.

«Я хочу обратиться к нашим ирландским коллегам. Я имею в виду, что сам по себе мир - это не значит, что человеческие страдания при этом заканчиваются, - цитирует Каллас RTE. - Если ты знаешь, что сдаешься, и у тебя есть агрессор, которому ты позволяешь взять все, что он хочет - это не приведет к прекращению человеческих страданий. После Второй мировой войны такие страны, как Ирландия, смогли построить свое благосостояние, а для нас, оставшихся за железным занавесом, это означало жестокости, массовые депортации, подавление языка и культуры».

«Это тоже мир, но на самом деле это не свобода. В этом мире нет свободы выбора людей, за которую мы в ЕС боремся и которая лежит в основе самой сути ЕС», - сказал глава внешнеполитического ведомства ЕС.

Член Европейского парламента от ирландской партии «Шинн Фейн» Кэтлин Фунчион заявила: «Меня поразило выступление Каллас: оно показало, что она ничего не знает об истории Ирландии».

«В своей речи я подчеркнула долгую политику нейтралитета Ирландии, которую сформировали наш собственный опыт колониализма и борьбы за самоопределение, - сказала Фунчион. - Утверждение Каллас, что Ирландия процветала в послевоенный период без травм и угнетения, неадекватно игнорирует наш исторический опыт. «Ирландия также страдала от жестокостей: от резни в Бэллимёрфи до Кровавого воскресенья, когда британские солдаты расстреляли невинных гражданских лиц».

Мемориальная доска с именами погибших при резне в Бэллимёрфи.

«Наши люди подвергались наказаниям без суда и следствия, их дискриминировали при поиске жилья и работы. Особенно на севере [в Ольстере]. Кроме того, продолжалась постоянная борьба с подавлением ирландского языка и культуры. Об этом свидетельствует многолетняя кампания за принятие закона об ирландском языке на севере».

«Комментарии Каллас были необдуманными и глубоко игнорирующими опыт ирландского сообщества, которое до сих пор ищет справедливости», - говорится в заявлении Фунчион.

Член Европейского парламента от партии Sinn Féin добавила, что написала в бюро Каллас и требует, чтобы она взяла свои слова назад.

Особую пикантность выступлению Каи Каллас придаёт тот факт, что ее отец был высокопоставленным членом компартии Эстонской ССР: работал заместителем главного редактора партийной газеты Rahva Hääl, а затем возглавлял эстонское отделение Сберкассы. А также то, что рассказав о подавлении эстонского языка и культуры в советское время, она ни словом не обмолвилась о положении русского языка и культуры в сегодняшней Эстонии. А в Таллине на днях был переименован даже «Русский театр». Теперь он называется «Театр Сюдалинна», по названию микрорайона, в котором он расположен. Как объяснила директор театра Анне-Ли Пяйв, решение о переименовании «продиктовано внешними обстоятельствами», в частности развязанной Россией войной в Украине: «Из-за того, что идет война, и у многих наличие слова „русский“ в названии вызывает отторжение». Как будто эстонские русские несут ответственность за действия России.