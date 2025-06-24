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Кая Каллас, рассказывая о страданиях эстонского народа в СССР, умудрилась оскорбить ирландцев: те требуют извинений (4)

Редакция PRESS 24 июня, 2025 15:29

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В Европарламенте разгорелся нешуточный скандал после выступления главы внешнеполитического ведомства ЕС Каи Каллас. Ирландский депутат от партии «Шинн фейн» даже потребовала от нее извинений, сообщают ирландские СМИ.   

Как сообщило издание RTE, Кая Каллас выразила мнение, что политика нейтралитета Ирландии обусловлена тем, что страна якобы не осознает ужасы современного мира - массовые депортации, подавление культуры и языка. Она сделала эти замечания во время проходивших в преддверии предстоящего саммита НАТО дебатов в Европейском парламенте в Страсбурге.

В ходе обсуждения рассматривались вопросы будущего НАТО, увеличения оборонных расходов стран ЕС, войны России против Украины и мирных переговоров, инициированных Трампом.

«Я хочу обратиться к нашим ирландским коллегам. Я имею в виду, что сам по себе мир - это не значит, что человеческие страдания при этом заканчиваются, - цитирует Каллас RTE. - Если ты знаешь, что сдаешься, и у тебя есть агрессор, которому ты позволяешь взять все, что он хочет - это не приведет к прекращению человеческих страданий. После Второй мировой войны такие страны, как Ирландия, смогли построить свое благосостояние, а для нас, оставшихся за железным занавесом, это означало жестокости, массовые депортации, подавление языка и культуры».

«Это тоже мир, но на самом деле это не свобода. В этом мире нет свободы выбора людей, за которую мы в ЕС боремся и которая лежит в основе самой сути ЕС», - сказал глава внешнеполитического ведомства ЕС.

Член Европейского парламента от ирландской партии «Шинн Фейн» Кэтлин Фунчион заявила: «Меня поразило выступление Каллас: оно показало, что она ничего не знает об истории Ирландии».

«В своей речи я подчеркнула долгую политику нейтралитета Ирландии, которую сформировали наш собственный опыт колониализма и борьбы за самоопределение, - сказала Фунчион. - Утверждение Каллас, что Ирландия процветала в послевоенный период без травм и угнетения,  неадекватно игнорирует наш исторический опыт. «Ирландия также страдала от жестокостей: от резни в Бэллимёрфи до Кровавого воскресенья, когда британские солдаты расстреляли невинных гражданских лиц».

Мемориальная доска с именами погибших при резне в Бэллимёрфи. 

«Наши люди подвергались наказаниям без суда и следствия, их дискриминировали при поиске жилья и работы. Особенно на севере [в Ольстере]. Кроме того, продолжалась постоянная борьба с подавлением ирландского языка и культуры. Об этом свидетельствует многолетняя кампания за принятие закона об ирландском языке на севере».

«Комментарии Каллас были необдуманными и глубоко игнорирующими опыт ирландского сообщества, которое до сих пор ищет справедливости», - говорится в заявлении Фунчион.

Член Европейского парламента от партии Sinn Féin добавила, что написала в бюро Каллас и требует, чтобы она взяла свои слова назад.

Особую пикантность выступлению Каи Каллас придаёт тот факт, что ее отец был высокопоставленным членом компартии Эстонской ССР: работал заместителем главного редактора партийной газеты Rahva Hääl, а затем возглавлял эстонское отделение Сберкассы. А также то, что рассказав о подавлении эстонского языка и культуры в советское время, она ни словом не обмолвилась о положении русского языка и культуры в сегодняшней Эстонии. А в Таллине на днях был переименован даже «Русский театр». Теперь он называется «Театр Сюдалинна», по названию микрорайона, в котором он расположен. Как объяснила директор театра Анне-Ли Пяйв, решение о переименовании «продиктовано внешними обстоятельствами», в частности развязанной Россией войной в Украине: «Из-за того, что идет война, и у многих наличие слова „русский“ в названии вызывает отторжение». Как будто эстонские русские несут ответственность за действия России.

 

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Комментарии (4) 346 реакций
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