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Катастрофа в Индии вошла в топ-10 крупнейших в истории авиации: и всё же в ней выжил один пассажир

© Meduza.io 13 июня, 2025 13:54

Мир 0 комментариев

Как минимум один человек, находившийся на борту Boeing 787-8 Dreamliner, потерпевшего крушение после взлета из аэропорта Ахмадабада, выжил. Это подтвердили представители индийской полиции.

Выживший — 40 летний гражданин Великобритании индийского происхождения Рамеш Висвашкумар, который сидел на месте 11A. Он находится в госпитале и уже успел пообщаться с журналистами. «Через тридцать секунд после взлета послышался громкий шум, после чего самолет разбился, — заявил он. — Все произошло очень быстро».

Висвашкумар рассказал, что, когда он очнулся, «везде вокруг были тела». «Я был напуган, я вскочил и побежал. Везде были разбросаны куски самолета. Кто-то схватил меня, посадил в машину скорой помощи и отвез в больницу», — сказал он. По словам мужчины, этим же рейсом летел его брат, но он сидел в другой части самолета. Что с ним стало, пока неясно.

Издание India Today опубликовало видео, снятое после того, как Рамеш Висвашкумар смог выбраться из самолета. Судя по видео, мужчина самостоятельно добрался до машины скорой помощи.

По последним данным полиции, на месте крушения найдены останки более 240 человек — это пассажиры и члены экипажа лайнера, а также жильцы общежития медицинского колледжа, на которое упал самолет. В больницы доставлены более 30 человек — есть ли среди них те, кто находился на борту, или только находившиеся на земле, пока неясно.

Обновление. Власти Индии сообщили, что пересмотрели раннее сообщение о том, что в авиакатастрофе погибли не менее 294 человек, поскольку в это число включили людей, которых посчитали дважды. «Мы все еще проверяем данные о количестве погибших, включая тех, кто погиб в здании, на которое упал самолет», — сообщила Reuters представительница индийской полиции Видхи Чаудхари.

По числу жертв на данный момент авиакатастрофа уже вошла в десятку наиболее крупных за всю историю гражданской авиации. Она также стала крупнейшей в мире за последние 11 лет — после крушения «боинга» Malaysian Airlines над Донбассом в июле 2014 года.

Причины крушения пока неизвестны. В СМИ еще не появлялось даже предварительных версий и слухов. Генеральный директор Air India Кэмпбелл Уилсон заявил, что «расследование займет какое-то время». Акции компании Boeing в момент открытия торгов через несколько часов после авиакатастрофы рухнули на 8%; позже они отыграли большую часть падения.

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