Капитану танкера предъявлены обвинения в повреждении кабеля в Балтийском море

Капитану зарегистрированного на островах Кука нефтяного танкера «Eagle S», а также его первому и второму помощникам предъявлены обвинения в том, что они протащили якорь судна по морскому дну примерно 90 километров, повредив пять подводных кабелей в Финском заливе.

Им инкриминируют преступления, совершённые при отягчающих обстоятельствах, и умышленное нарушение связи при отягчающих обстоятельствах.

Прокуратура не раскрыла гражданство обвиняемых.

Уголовное расследование началось после того, как 25 декабря был повреждён подводный электрический кабель «EstLink 2», соединяющий Эстонию и Финляндию, а также четыре телекоммуникационных кабеля, связывающих Финляндию с Эстонией.

«Собственникам кабелей причинён прямой ущерб не менее чем на 60 миллионов евро только в виде затрат на ремонт», — отметила прокуратура.

Считается, что «Eagle S» принадлежит российскому теневому флоту, состоящему из старых танкеров со сложной структурой собственности, которые используются для обхода введённых против России ограничений на экспорт нефти.

Поскольку передача электроэнергии и телекоммуникаций была прервана, есть подозрения, что этот инцидент «создал также серьёзный риск для энергоснабжения и связи в Финляндии», признала прокуратура.

На предыдущем этапе расследования обвиняемые отрицали совершение преступлений и заявляли, что Финляндия не имеет юрисдикции по данному делу, так как повреждение кабелей произошло за пределами её территориальных вод.

В прошлом году в Балтийском море было повреждено несколько подводных кабелей, и многие эксперты считают это частью гибридной войны, которую Россия ведёт против западных стран.

Швеция и Финляндия присоединились к НАТО после нового вторжения России в Украину в 2022 году, а Североатлантический альянс усилил наблюдение в Балтийском море.