Кандидатом на пост председателя Центризбиркома станет Марис Звиедрис

Звиедрис подчеркнул, что это тяжкое решение, но подтвердил, что к нему обращались и он дал свое согласие.

"Скажу честно, что не вижу, чтобы было много других кандидатур. Такая должность не должна долгое время оставаться незанятой. Мне нужны знания. Почему это надо делать? Это дело надо привести в порядок, нужно восстановить доверие к Центризбиркому и его работе", - прокомментировал Звиедрис ситуацию.

По его словам, к нему обратились минимум три политических силы, но для сохранения нейтралитета он предпочитает не называть, какие конкретно партии это были. Известно, что о выдвижении Звиедриса подумывают как коалиционные, так и оппозиционные партии.

Предполагается, что договоренность о том, кто станет новым главой Центризбиркома, может быть достигнута до вечера понедельника, 16 июня.

Сообщается также, что депутаты должны выдвинуть кандидатов на должность председателя Центризбиркома до вторника, 17 июня. Выдвигать кандидатуры могут не менее десяти депутатов Сейма. Это должно быть сделано до 16:00 вторника, а утвердить в должности нового главу ЦИК планируется уже 19 июня.