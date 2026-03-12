Канал, который строили 2500 лет: удивительная история инженерного чуда Греции

Редакция PRESS 12 марта, 2026 14:29

0 комментариев

Люди любят жаловаться на долгие стройки. Но один проект в Греции установил почти недостижимый рекорд — его начали планировать за 2500 лет до завершения.

Речь о Коринфском канале, который прорезает узкий перешеек и соединяет Коринфский и Саронический заливы. Длина канала всего около 6 километров, но его стены поднимаются почти на 80 метров над водой.

Идея возникла ещё примерно в 600 году до нашей эры. Правитель Коринфа Периандр мечтал прорезать канал через перешеек, чтобы кораблям не приходилось огибать весь полуостров Пелопоннес.

Но технология того времени оказалась слишком слабой.

Вместо канала построили необычную дорогу из известняка. По ней небольшие корабли буквально перевозили по суше — на специальных тележках, напоминавших примитивную железную дорогу.

К проекту возвращались многие.

О канале думали Юлий Цезарь и император Калигула, но первым, кто действительно начал работы, стал император Нерон. В 67 году нашей эры тысячи рабов, солдат и заключённых начали рыть траншеи.

Им удалось выкопать около трёх километров.

Но вскоре Нерона свергли, и грандиозный проект снова остановился — на 18 столетий.

Лишь в XIX веке, когда появились паровики и динамит, греческая компания смогла завершить строительство. Канал открылся в 1893 году.

И тут случился неожиданный поворот.

Пока его строили, корабли стали намного больше. В некоторых местах канал шириной всего около 21 метра, и многие современные суда просто не могут через него пройти.

Поэтому вместо крупного торгового маршрута он превратился в одну из самых впечатляющих туристических достопримечательностей Европы.

Иногда через него всё же проводят крупные суда — буквально с зазором в пару метров между бортами и скалами.

Сегодня через канал проходит примерно 15 тысяч кораблей в год. Большинство из них — туристические.

Но капитаны всё равно говорят: проходя через узкий разрез в скалах, они словно проплывают через историю длиной в две с половиной тысячи лет.

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

