Канал, который строили 2500 лет: удивительная история инженерного чуда Греции

Речь о Коринфском канале, который прорезает узкий перешеек и соединяет Коринфский и Саронический заливы. Длина канала всего около 6 километров, но его стены поднимаются почти на 80 метров над водой.

Идея возникла ещё примерно в 600 году до нашей эры. Правитель Коринфа Периандр мечтал прорезать канал через перешеек, чтобы кораблям не приходилось огибать весь полуостров Пелопоннес.

Но технология того времени оказалась слишком слабой.

Вместо канала построили необычную дорогу из известняка. По ней небольшие корабли буквально перевозили по суше — на специальных тележках, напоминавших примитивную железную дорогу.

К проекту возвращались многие.

О канале думали Юлий Цезарь и император Калигула, но первым, кто действительно начал работы, стал император Нерон. В 67 году нашей эры тысячи рабов, солдат и заключённых начали рыть траншеи.

Им удалось выкопать около трёх километров.

Но вскоре Нерона свергли, и грандиозный проект снова остановился — на 18 столетий.

Лишь в XIX веке, когда появились паровики и динамит, греческая компания смогла завершить строительство. Канал открылся в 1893 году.

И тут случился неожиданный поворот.

Пока его строили, корабли стали намного больше. В некоторых местах канал шириной всего около 21 метра, и многие современные суда просто не могут через него пройти.

Поэтому вместо крупного торгового маршрута он превратился в одну из самых впечатляющих туристических достопримечательностей Европы.

Иногда через него всё же проводят крупные суда — буквально с зазором в пару метров между бортами и скалами.

Сегодня через канал проходит примерно 15 тысяч кораблей в год. Большинство из них — туристические.

Но капитаны всё равно говорят: проходя через узкий разрез в скалах, они словно проплывают через историю длиной в две с половиной тысячи лет.