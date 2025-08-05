Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Камчатка сдвинулась на два метра после землетрясения

Редакция PRESS 5 августа, 2025 18:54

Мир 0 комментариев

Южная часть Камчатки переместилась на 2 метра на юго-восток в результате сильнейшего с 1952 года землетрясения, которое произошло 30 июля. При этом, Петропавловск-Камчатский, к примеру, сдвинулся на примерно 50 см.

Южная часть полуострова Камчатка сдвинулась почти на два метра на юго-восток после землетрясения 30 июля, сообщает во вторник, 5 августа, региональный филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.

"Провели предварительный расчет по результатам геодинамических наблюдений. Оказалось, что все мы неплохо так поехали на юго-восток", - рассказали в своем Telegram-канале сотрудники учреждения. Сдвиг на два метра, отмечают эксперты, сопоставим "с горизонтальными смещениями после землетрясения 2011 г. в Тохоку, Япония".

Петропавловск-Камчатский "сместился несколько скромнее". Судя по опубликованной службой карте, сдвиги в районе города составили около 50 сантиметров. В целом "эта картина смещений согласуется с предварительной моделью подвижек в очаге", составленной специалистами. По их оценкам, сильнее всего землетрясение затронуло южную часть полуострова, у берегов которого, на острове Парамушир, к примеру, расположен Северо-Курильск.

20 июля в океане у побережья полуострова было зафиксировано пять землетрясений магнитудой до 7,6. А 30 июля на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Оно вызвало цунами, высота волн достигала 10-15 метров.

Цунами, в частности, затопило прибрежные районы, повредило здания и  пирс на базе российских атомных подлодок. А в Северо-Курильске ущерб был нанесен порту и рыбозаводу. В последующие дни на Камчатке произошло еще несколько мощных афтершоков и проснулись семь вулканов, в числе которых - Ключевая сопка и вулкан Крашенинникова.

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Важно 14:53

Важно 0 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

